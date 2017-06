Cuando vuelven los atentados a Europa lo hacen también los bulos al WhatsApp. El miedo, siempre el miedo. Cadenas de texto que hablan por boca del amigo policía de turno. Porque siempre hay que tener un amigo policía, pero curiosamente es el de los otros el que avisa de estas cuestiones alarmistas. De no frecuentar este lugar o no visitar aquella zona… No sé para qué somos amigos si nunca me tienes alerta de estas cosas, le reproché hace tiempo a mi amigo Álvaro -que es Guardia Civil y nunca me ha puesto en la pista de ningún bulo con el que incendiar las redes-. El miedo, que es la batalla que quieren ganar en el DAESH.

Ayer jueves llegaba a la prensa la noticia de que en las terrazas de Salamanca no se pondrán tenedores y cuchillos, ni vajilla tampoco, hasta que los clientes se sienten. Para evitar que puedan emplearse como arma. De primeras no pude evitar, después de toda la mañana borrando mensajes copiados y pegados entre el miedo y la ignorancia, pensar que aquello era otro engaño que había llegado a los medios de comunicación. El alarmismo por bandera. Pero resultó que la información era cierta.

Dicen las autoridades que no es una decisión a raíz de los últimos ataques terroristas. Y como muchas negativas, oigan, no deja de sonar a lo contrario. A mí, estas medidas, más que de seguridad antiterrorista me parecen una medida de seguridad higiénica; de esas de cabeza. Porque no sabe uno que paloma puede posarse encima. O peor. Entre tanto Europa, con sus terrazas y sus minifaldas y sus valores, tiene miedo. Y hay que controlarlo, porque en eso consiste precisamente el heroísmo.

Y hay que controlarlo. Y hay que quitar los cubiertos de las terrazas porque no en todos los lugares puede haber un Ignacio Echeverría. «Es fácil ser valiente desde lejos», lo jodido es serlo sólo con un monopatín en las manos.