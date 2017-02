Las reacciones vistas en el PSOE de Castilla y León al anuncio de la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias son fiel reflejo de la situación del partido en toda España. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, o la diputada Palentina María Luz Martínez Seijo han defendido una candidatura que consideren ilusionante y representativa para las bases del partido. Uno de los más destacados defensores de Sánchez fue Luis Tudanca, de quién se llegó a decir que coordinaba la primera ruta del exsecretario por España. Ante el anuncio de Patxi López de que concurriría a las primarias, anunció que se mantendría neutral en el proceso, una forma de no confrontar con la previsible candidatura de Susana Díaz. Ahora resulta curioso, porque Sánchez reaparece en el escenario, pero de momento prefiere mantener la prudencia en tiempo de incertidumbre. Otra de las incógnitas es la posición de Carlos Martínez, el alcalde de Soria, que es un buen experto en estar y no estar. No parece probable que se manifieste hasta que vea las cosas claras y, mientras tanto, mantendrá la distancia que ha tomado hasta el momento.

Si Patxi López es el candidato de Rubalcaba, no tengo ninguna duda de que Óscar López está en su proyecto, aunque sinceramente no sé cual será el recorrido del mismo en un proceso tan complejo como el que ahora vive el PSOE. López ha estado al lado de Sánchez hasta que éste dejó la Secretaría General y ahora se ve embarcado en una línea a priori diferente. Veremos cómo evoluciona en las próximas semanas.

Así las cosas, los oficialistas esperan a que Susana Díaz anuncie pronto su candidatura, pero la «lideresa» andaluza no parece dispuesta a mover sus tiempos. Lo que es un hecho es que en la batalla del Partido Socialista está en juego mucho más que el futuro a corto del partido.