Los médicos de familia alertan de que en cinco años se jubilará el 40% de la plantilla

El Día de la Medicina de Familia que se celebró ayer sirvió para poner sobre la mesa una advertencia que llevan tiempo haciendo los profesionales y que alcanza su mayor visibilidad en el momento en el que se descubren las cifras. La Sociedad de Medicina de Familia y Comunitaria de Castilla y León (Socalemfyc) alertó de que en los próximos cinco años se jubilará en la Comunidad el 40 por ciento de los médicos de familia, lo que equivale a unos mil profesionales. La situación se prevé, cuando menos, complicada, especialmente en una región como ésta donde la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población confieren unas características muy definidas a la atención primaria.

De hecho, el número de médicos de esta especialidad por cada 10.000 habitantes es de once, muy por encima de la media nacional, de 7,6, e incluso, de la europea, de 9,7, hasta el punto de que Castilla y León es la única autonomía que supera los dos estándares. Sin embargo, el buen dato se diluye si se tiene en cuenta que cada castellano y leonés acude una media de 9,2 veces al año -la mayor de todo el territorio nacional- que se sitúa en 5,29, debido al mayor envejecimiento de la población. De hecho, en el entorno rural la frecuentación media es de 10,5 veces al año y en el urbano y semiurbano 6,45, mientras que en otras comunidades con un nivel de población envejecida similar, como Galicia o Asturias, la cifra es de 5,69 y 5,16 veces, respectivamente.

Ante esta situación, la Sociedad de Medicina de Familia ve con especial preocupación un futuro en el que 937 médicos, sobre una plantilla de 2.343, según sus cálculos, dejarán de ejercer esta especialidad en la Comunidad en los próximos cinco años sin que exista para ellos un recambio generacional. Tal es así que estiman que serían necesarios diez años para reponer la plantilla, teniendo en cuenta que el pasado ejercicio fueron ofertadas 95 plazas MIR y en el actual 105.

La presidenta de Socalemfyl, Elvira Callejo, lamentó, en declaraciones a ABC, que siga sin haber previsión ante una situación sobre la que hace años que se está advirtiendo. A ella se ha llegado, señaló, porque no se convocan suficientes plazas y por la precariedad de los contratos, lo que hace que no resulte atractiva la especialidad y que los médicos de familia acaben por marcharse a otras comunidades, a otros países e, incluso, por abandonar la especialidad y buscar otra, una opción, esta última, que se convierte en la peor «porque son facultativos que ya no se recuperan para la Atención Primaria».

Lo cierto es que el problema ya es una realidad porque a día de hoy, según Callejo, «no hay médicos que estén disponibles en las bolsas de empleo» para que la Consejería de Sanidad pueda las sustituciones y bajas. «Con el número de plazas que se ofertan para el MIR cada año sólo se cubriría la mitad de los profesionales necesarios cuando, además, muchos de ellos dejarán la especialidad antes de terminarla, en torno al 18 por ciento, insiste, por lo que, a su juicio, «el problema es tremendo».

En Castilla y León el 20 por ciento de los profesionales de Sacyl trabaja en Atención Primaria, el primer punto de encuentro entre médico y paciente. Según los datos de 2015, la sanidad pública de la Comunidad cuenta con 2.343 médicos de familia, a los que hay que sumar 287 pediatras y 2.640 profesionales de enfermería. Una plantilla que, sin embargo, para la Sociedad de Medicina de Familia no es suficiente como lo demuestra el hecho de que «hace años que no se cubren las vacaciones ni las bajas porque no hay profesionales para hacerlo y a los que hay no se les ofrece un empleo de calidad». «Llevamos décadas animando a la gente a que se vaya», señala Callejo Jiménez.

Con este panorama, para esta organización la salida para poder hacer frente a la pérdida de efectivos por las jubilaciones pasa por aumentar la oferta de empleo público y por mejorar las condiciones de las contrataciones. Además, consideran especialmente importante que los médicos de familia «tengan el reconocimiento que se merecen, al mismo nivel que los especialistas hospitalarios». También se propone que se incentive de alguna manera a los profesionales tutores de los MIR que hasta el momento realizan esa labor de forma voluntaria y altruista.

En cuanto a las medidas puestas en marcha en el último año por la Consejería de Sanidad para fidelizar a los profesionales, Elvira Callejo señaló que «pueden hacer algo, pero son insuficientes». Así, explicó que con las oposiciones realmente no se amplía el número de plazas de facultativos sino que se hacen fijos a los eventuales que consiguen la plaza. Reconoció, no obstante, la importancia de la medida que se pondrá en marcha con la aprobación de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad como es que Sacyl pueda hacer contratos temporales a los profesionales extracomunitarios que acaben su formación. Representan, además, un número elevado precisamente, según apuntó, porque la especialidad no resulta atractiva para los médicos nacionales, por lo que insistió en la necesidad de darla un mayor reconocimiento.