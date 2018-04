Violencia de género Más de la mitad de las víctimas no mantenía una relación con su agresor En 2017 cambia por primera vez el rol, y el ex se convierte en la figura más común de maltratador

Hace una década, el marido era el perfil más común entre los maltratadores. Una de cada tres denuncias de mujeres les señalaban directamente. Sin embargo, con el paso del tiempo el vínculo más común entre la víctima y su agresor ha cambiado y ahora el rol predominante es el del exnovio. De acuerdo con los datos del pasado año, más de la mitad de la víctimas ya no mantenían ningún tipo de relación afectiva con quien trató de mellarlas a base de golpes físicos y psicológicos.

Este cambio paulatino de tendencia a lo largo de los últimos diez años llevó en 2017 a que por primera vez fueran más las denuncias de mujeres por violencia de género a ex (maridos y novios) que a sus actuales parejas (ya estuvieran casados o no). En concreto, un 51,34 por ciento no mantenían ya una relación con el denunciado, mientras que en 2007 el 63 por ciento compartían vínculo con su agresor, de acuerdo con los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid (Adavasymt) explican que el momento tras una ruptura es un «periodo crítico». Es siempre «más preocupante» al darse en esa situación una «explosión de la violencia».

Entre los «ex» cobran especial protagonismo los ex novios frente a los ex maridos. Mientras el segundo colectivo, que representa un 12,34 por ciento de las denuncias, mantiene cifras con el paso de los años, el primero de ellos se ha disparado. En una década el rol de la antigua pareja agresor ha aumentado en 16 puntos y ahora representan un 39 por ciento de los casos.

En similar proporción pero en sentido contrario ha sido la evolución de la figura del cónyuge, que en 2007 estaba detrás del 34,5 por ciento de las denuncias y en 2017 se situó en un 21,9, siendo el tercer grupo según relación con la víctima, tras los ex novios y los novios.

El año 2017 se cerró en Castilla y León con un récord en el número de denuncias por violencia de género, que se elevaron en un 16,7 por ciento respecto a 2016 hasta las 5.410, la cifra más alta de la historia. En un 22 por ciento de los casos no fueron las propias víctimas las que presentaron la denuncia, en proporciones similares a los años anteriores.

Atestados policiales

En su mayoría (un 79,4 por ciento de los casos) partieron de una intervención policial directa sobre un caso de violencia de género que vía atestado policial llevó a la apertura de un expediente en el juzgado. Tras este supuesto destacan los procedimientos iniciados a través de partes de lesiones (13,4%) y alertas de servicios de asistencia en general (1,7%). Por último, los familiares de las mujeres maltratadas estuvieron detrás de un 5,5 por ciento de las denuncias que no presentaron ellas mismas.

Durante 2017, se solicitaron 1.811 órdenes de protección en los órganos judiciales de Castilla y León. En total, un 74,5 por ciento de las mismas fueron adoptadas (1.350), 6,7 puntos por encima del año anterior, 15,5 más si se compara con los datos de cinco años atrás.