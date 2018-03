Educación Más de medio millar de estudiantes piden en Palencia una EBAU única «Queremos igualdad en Selectividad» gritan en la segunda protesta en Castilla y León

Más de medio millar de estudiantes palentinos se manifestaron este pasado martes en Palencia para pedir al Gobierno una Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) única en toda España que garantice la igualdad de oportunidades independientemente de la comunidad autónoma en que se realice. Además, la Asamblea de Estudiantes había convocado una jornada de huelga que, según los datos de la Junta de Castilla y León facilitados a Efe, siguieron 1.061 alumnos, principalmente en Bachillerato y en 3º y 4º de la ESO, con 535 y 426 alumnos que no hay ido a clase, respectivamente. Es la segunda manifestación en pocos días que ha salido a la calle en Castilla y León para reclamar una prueba única. El pasado viernes, más de 2.500 estudiantes lo hicieron en Valladolid.

Al grito de «Queremos igualdad en Selectividad» y «de norte a sur de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste», la manifestación partió al mediodía del Parque de El Salón y discurrió hasta la Plaza Mayor, donde leyeron un manifiesto antes de celebrar una asamblea de estudiantes. «No se puede hacer lo que nos están haciendo. Es una vergüenza que yo no pueda optar a la misma plaza universitaria que otra persona porque el examen es mucho más difícil en Castilla y León», aseguró Soraya Aguayo, miembro de la Asamblea de Estudiantes de Palencia. Ella quiere cursar Traducción e Interpretación en Salamanca y optar a una beca para poder hacerlo, y considera «injusto» que «otra persona de otra Comunidad, estudiando la mitad que yo lo consiga» cuando a la hora de optar a la universidad «todos deberíamos tener los mismos derechos y oportunidades». «Con exámenes más difíciles en Castilla y León, la nota baja y no puedes acceder a la carrera que quieras», insistió.

«El mismo temario»

«Deberíamos tener una EBAU única desde que se aprobó la LOMCE», defendió Paula Miguel, de la Asamblea de Estudiantes. Tampoco ella entiende que la antes conocida como Selectividad no se haga a nivel estatal, cuando en España hay un distrito universitario único que permite acceder a todas las universidades, sin importar donde te hayas examinado. Reclamó que si no se llega a hacer el mismo examen, al menos «entre el mismo temario y tengamos los mismos estándares». Su compañera Soraya fue más lejos aún y plantó que, si no se consigue un examen igual, al menos «se especifique de alguna manera dónde hemos estudiado, porque no es lo mismo sacar un ocho aquí que en otra comunidad». «Queremos que el hecho de haber estudiado en Castilla y León cuente para algo», subrayó.