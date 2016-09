Martínez-Maillo afirma que el PP tomará decisiones «con prudencia» sobre Rosa Valdeón

El vicesecretario general de Organización y Electoral del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmado que el PP tomará decisiones «con mesura y prudencia» sobre el episodio protagonizado ayer por la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, cuando fue retenida por la Guardia Civil por superar la tasa de alcoholemia permitida para conducir vehículos a motor. «Hemos conocido lo que aparece en los medios de comunicación y, antes de entrar en una valoración, es muy importante conocer las explicaciones que debe dar y que va a dar la vicepresidenta», ha indicado a Ical.

«El conjunto de los ciudadanos necesita conocer sus explicaciones y el contenido de lo que sucedió de verdad, las actuaciones policiales y judiciales que se derivan de ese hecho. En función de todo ello, se tomarán las decisiones desde la Junta de Castilla y León, con cuyo presidente estoy en contacto desde esta misma mañana, como desde el Partido Popular», ha añadido.

Fernando Martínez-Maillo hizo estas declaraciones antes de presidir en Benavente (Zamora) el acto de inauguración del curso político, con presencia de la práctica totalidad de los cargos públicos y orgánicos del partido, así como de numerosos afiliados y simpatizantes. «Esta tarde tendrá que explicarse y decir qué va a hacer o no. No me corresponde a mí adelantar acontecimientos. El partido actuará como siempre hace, conociendo los hechos, conociendo la valoración y sus explicaciones, y las actuaciones policiales y judiciales», dijo. «Siempre actuamos con mesura y prudencia, un criterio aplicable para todos. No quiero precipitarme y actuar con imprudencia», agregó.