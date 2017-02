Mañueco: «En el PP no hay ninguna carrera por la sucesión de Herrera»

Con la vista puesta en el plazo más corto en el Congreso Nacional que el PP celebrará del 10 al 12 de febrero en Madrid, pero también con la mira un poco más allá están en la formación de la gaviota en Castilla y León. Y es que para el 1 de abril tienen reservado el día. Es la fecha elegida para su cónclave, en el que deben elegir a su presidente. A menos de dos meses, aún con la incógnita de si Juan Vicente Herrera repetirá por quinta vez consecutiva como candidato o cederá el testigo. Hasta que desvele si se presentará de nuevo, su número dos en la formación, Alfonso Fernández Mañueco, asume que es tiempo de «especulaciones», pero deja claro que «es una decisión personal» del propio Herrera, aseguró en los micrófonos de la tertulia política de Cope-ABC.

Así que con la puerta aún no se sabe si abierta del todo o entreabierta para que alguien nuevo ocupe el puesto, el secretario general de la formación incide en que «en el Partido Popular de Castilla y León no hay ninguna carrera ni por la sucesión de Herrera ni por cualquier otra cuestión». «Hay muy buen ambiente y muy buena relación personal», subraya Fernández Mañueco, quien niega que esas elucubraciones que apuntan a varios candidatos midiéndose por hacerse con la riendas del principal partido en la Comunidad (más de 50.000 afiliados) se correspondan «con la realidad».

«Con total normalidad»

¿Y si decidiera que no continúa? El proceso de sucesión se haría «con total normalidad», aseveró el también alcalde de Salamanca. «Cuando tenga que ser, será, pero no nos precipitemos nadie», sostiene su número dos, quien mostró su «deseo» de que continúe como presidente del PP, pese a que Herrera ya ha avanzado que no repetirá como candidato en las elecciones autonómicas de 2019. Aunque incidió en que se trata de una cuestión «personal», sí que advirtió de que «disociar» la presidencia del partido y del Gobierno de la Comunidad «no es habitual» en el PP y «puede ser una elemento disonante o discordante». Aunque, apostilló, «no quiere decir que no se pueda dar».

Respecto a su propio futuro, Fernández Mañueco expresó su disposición a continuar tanto a nivel regional como nacional donde le asignen. En Génova, es el responsable del Comité de Derechos y Garantías, un área que en estos últimos años de mandato, reconoció, ha tenido que actuar con «firmeza y contundencia» con personas que habían hecho cosas «no defendibles y totalmente reprobables», pero también en «defensa» para quienes se exige «presunción de inocencia».

«Cercanía a la sociedad»

En esa cita en Madrid también está en el aire es el puesto del zamorano Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de Organización y cuyo nombre apunta a un puesto más alto. «Lo mejor que le pueda ir será un buen éxito para el Partido Popular de Castilla y León», defendió Fernández-Mañueco, negando que no sea deseado por todos.

El salmantino recalcó la importancia del equipo que rodee a Mariano Rajoy en la nueva etapa y «seguir evolucionando con la sociedad», pues, reconoció, «ha habido en determinadas cuestiones que la sociedad nos ha exigido más al PP que lo que el PP nos hemos exigido a nosotros mismos». La «cercanía», señaló, es clave.