Majo, sobre Cifuentes: «Vale, no tiene el máster, ¿y, cuál es el problema?»

El presidente del Partido Popular en León, Juan Martínez Majo, restó este miércoles importancia a la polémica suscitada sobre el Máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, asegura haber cursado, aunque añadió que cada uno debe ser responsables de sus actos.

«Creo que nos estamos extralimitando mucho; la política ha cambiado el rasero y la vara de medir. Vale, no tiene el máster, ¿y, cuál es el problema? Es un error, no le veo la gravedad... Yo le resto importancia al tema», reflexionó antes de añadir que eso no significa «que no tenga que asumir su propia responsabilidad personal por haberlo hecho. Ella tendrá que tomar su decisión por haber puesto eso si no era cierto. Pero vuelvo a decir, ¿Si te dan un documento de asistencia, es verdad o es mentira? Que cada uno asuma las responsabilidades que tenga», aseguró.

Majo quiso desvincular esa polémica académica de la gestión de la presidenta madrileña y aludió a otros casos de escándalos que implican a políticos. «¿Por qué no hablamos de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía que están en el juzgado por el caso más grave de la historia de España y posiblemente de Europa de una estafa de más de 1.000 millones de la que nadie se quiere acordar. Nos acordamos de que falta un máster y no de la estafa más grande de España. Ahí si ha habido una dejación de funciones», manifestó.

También comentó que le gustaría «que se mirasen de arriba a abajo todos los currículum de los políticos de España, a ver cuántos son ciertos e inciertos. Yo lo que tengo muy claro es que el mío es cierto», subrayó.