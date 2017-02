Maillo y Casado estarán hoy en la Junta Directiva del PP de Castilla y León

Con el 1 de abril marcado en rojo en el calendario interno del Partido Popular, hoy empiezan a contar los plazos de cara al que será el XIII Congreso de la formación en Castilla y León. Lo hará con la celebración de la Junta Directiva convocada a partir de las 11.00 horas en Valladolid y que clausurará el presidente regional, Juan Vicente Herrera. Es el órgano encargado de convocar oficialmente los cónclaves, a los que Génova ya puso fecha incluso antes de celebrar el nacional. Quería tenerlos culminados a nivel autonómico antes de Semana Santa y llegar a verano con los provinciales también resueltos.

A la Junta Directiva de este viernes en la sede regional del partido está prevista la asistencia del coordinador general y responsable de las áreas de Organización y Electoral, el zamorano Fernando Martínez-Maillo, además presidente del PP en esta provincia, y del vicesecretario de Comunicación, el palentino diputado nacional por Ávila Pablo Casado.

En el encuentro, el secretario general, Alfonso Fernández Mañueco, intervendrá para dar a conocer el informe de gestión durante el último año. La última Junta Directiva se celebró el 29 de enero de 2016, con la presencia del presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, en plena resaca de las elecciones generales de un mes antes.

Futuro de Herrera

La vista en esta Junta Directiva no sólo estará puesta en la convocatoria del Congreso Autonómico y, de manera aparejada, a conocer la decisión que previsiblemente anunciará este viernes Herrera sobre sus intenciones de presentarse o no a esa cita por quinta vez consecutiva. En el cónclave nacional celebrado del 10 al 12 de este mes en Madrid, el también presidente de la Junta de Castilla y León evitó pronunciarse sobre sus intenciones, pues aquél no era el momento. Llegaría con la convocatoria oficial del Congreso, que tendrá lugar hoy. Los miembros de la Junta Directiva serán «los primeros» en saberlo, apunto. Si bien en 2012 dijo que era su última vez, en enero no dio la puerta por cerrada.