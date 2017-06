Maillo ve en la moción de censura a Rajoy «pura estrategia» para liderar la izquierda

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado este sábado en Valladolid que la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, planteada por Podemos que se debaritará el próximo martes en el Congreso en realidad es «pura estrategia para ser el líder de la oposición», pues no busca desbancar al jefe del Ejecutivo nacional, pues ya tienen la certeza de que no tiene futuro y no prosperará al no contar con el apoyo suficiente.

«Es una lucha de izquierdas», ha recalcado Martínez-Maillo, quien ha aseverado que para ello lo que hacen es «utilizar la caña contra Mariano Rajoy». «Pero la pregunta es, ¿España para cuándo?», ha cuestionado el también vicesecretario de Organización del PP.

Además, ha criticado que esa moción «de impostura» y «zombi», ya que «nace muerta» lo que pone de manifiesto es que en Podemos «parecen niños malcriados» que lo que «buscan es llamar la atención». «Pero de contenido, nada», ha censurado Martínez-Maillo, quien ha criticado que esta actitud ese «perjudicial para los españoles».