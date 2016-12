Lotería de Navidad 2016: «Ha sido un premio muy repartido en el barrio»

En Castilla y León, la mayor lluvia de millones del segundo premio de la Lotería de Navidad 2016, que ha caído en el número 4.536, ha ido a parar a la localidad vallisoletana de Medina del Campo. Hasta este municipio han ido a parar 6,5 millones de este segundo premio, según han informado desde la Organización de Loterías y Apuestas del Estado. Este premio fue vendido por el despacho receptor 84630, ubicado en lel número 43 de la calle Valladolid.«Estamos fuera de sí. Ha sido un premio muy repartido, sobre todo por el barrio», ha señalado a ABC Pilar Arribas, propietaria de la administración «Los futbolines», donde habitualmente despacha su heramano Juan.

«¡Esto es un caos. hay que vivirlo!»

Aunque ella no ha sido tocada por la varita de la suerte, confiesa estar muy satisfecha y «contenta» porque aunque el número ha sido vendida «por terminal», cree que todo ha ido a parar a vecinos de la zona, un barrio que se encuentra a la entrada de Medina del Campo. Aunque esta administración había repartido algún premio en la Primitiva, nunca lo había hecho en un Sorteo Extraordinario de Navidad. «¡Esto es un caos. hay que vivirlo!», señala notablemente emocionada al otro lado del teléfono mientras se siguen acercando vecinos del barrio hasta este establecimiento, que abrieron «hace muchos años» sus padres. Ahora espera que este pequeño «pellizco» del Gordo llame a la suerte y en adelante sean mucho más los premios repartidos.

«Es la primera vez que me pasa esto, casi no sé ni cómo me siento»

En la provincia vallisoletana, el bar Alegría de la localidad de Villanueva de Duero despachó también un décimo del segundo premio. Su propietario, Félix, confesó a Ical con bastante nerviosismo que tras décadas regentando el local, y vendiendo lotería durante todo el año, esta es la primera vez que reparten un premio en el Sorteo de navidad. «Es la primera vez que me pasa esto, casi no sé ni cómo me siento», confesó antes de explicar que esta mañana, antes de iniciarse el reparto de premios, ni se le había «pasado por la cabeza» que esta vez la fortuna estuviera a su lado.

Bar Alegría de Villanueva de Duero (Valladolid) - ABC

Según detalló, el Bar Alegría, que hoy hizo honor a su nombre, se encuentra ubicado «al lado de la carretera comarcal 610 que une Valladolid con Medina del Campo», con lo cual en estos momentos es imposible saber quién es el afortunado poseedor del décimo. «Ojalá sea alguien del pueblo, pero ya se verá», señaló Félix, que despachó el boleto premiado por máquina.

