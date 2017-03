En libertad el único detenido por los «simpa» del Bierzo

Queda en libertad el primer detenido por su presunta implicación en los «simpas» protagonizados por decenas de personas, que disfrutaron de dos banquetes y se fueron sin pagar, en sendos restaurantes de Ponferrada y Bembibre, en la provincia de León. Eso sí, tendrá la obligación de comparecer ante los juzgados el día uno de cada mes y, además, será investigado por un delito de estafa.

Es la decisión adoptada ayer por el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada, en funciones de guardia, según confirmó oficialmente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La resolución se produjo después de tomar declaración al implicado, un ciudadano rumano de 48 años, residente en Ponferrada, quien negó haber contratado aquellos banquetes y, es más, aseguró que sólo participó en uno de ellos, la cena de Bembibre, pero como un simple invitado más. De hecho, su abogado llegó a advertir que, en último extremo, no tendría que pagar más de 50 ó 60 euros correspondientes al coste de su propio cubierto.

Así se planteó en la declaración judicial del hombre arrestado, quien, en la mañana de este miércoles, comparecía ante el juez que instruye este caso. El ciudadano rumano negó categóricamente haber sido el responsable de contratar los eventos, según confirmaba su abogado, Miguel Ángel Orallo, quien advirtió que la «realidad es que él sólo participó como invitado en el evento que se celebró en Bembibre. No tiene conocimiento ni participación, ni siquiera como invitado, en el de Ponferrada. Tampoco sabe si se ha pagado o no. Él acudió, simplemente, como invitado». Para reforzar esa impresión, el letrado apostilló que «no hay acusación formal contra él y no tiene nada que ver con la situación que se le pretende imputar».

En su declaración en los juzgados, a los que llegó esposado y escoltado por agentes de la Guardia Civil, este hombre también negó que los invitados se hubiesen dado a la fuga en el restaurante «El Carmen» de Bembibre, tal y como dijo su propietario. El letrado transmitió que «no huyeron. Se fueron de la forma más normal del mundo. No hubo anomalía a la hora de marcharse, pero eso tendrá que aclararse con la aportación de pruebas. Pero, en cualquier caso, se haya ido de una u otra manera, él estaba como invitado y no ha tenido relación con la contratación del restaurante de Bembibre».

En todo caso, las Fuerzas de Seguridad del Estado en León mantienen abiertas sus investigaciones y no se pueden descartar nuevas detenciones.

Por su parte, la Subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, quiso «quitar hierro» a los dos «simpas» que denunciaron restaurantes de Ponferrada y Bembibre. Durante un acto celebrado en Camponaraya, afirmó que estos dos sucesos se sobredimensionaron y niega que lo sucedido haya generado alarma en la provincia.