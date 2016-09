La Junta llevará al Gobierno a la Audiencia Nacional para reclamarle los Fondos Miner

la Junta de Castilla y León ha decidido pasar a la acción ante los reiterados incumplimientos del Gobierno de España con la minería. El último capítulo que ha supuesto la «gota que colma el vaso» ha sido la resolución del Ministerio de no pagar 1,1 millones de euros de los 54,8 pendientes de cobro de los planes Miner 1998-2005 y 2006-2012, cantidad esta última reclamada por activa y por pasiva sin que se haya obtenido respuesta alguna. Sin embargo, una vez que ha llegado la notificación (en negativo), la decisión de la Consejería de Economía y Hacienda ha sido inmediata, de forma que se reclamará ante la Audiencia Nacional, dejando así aparcada la vía administrativa.

La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, explicó este pasado jueves al término del Consejo de Gobierno que esta actuación se enmarca en la postura que mantiene la Junta, «que no vamos a cambiar», de exigir que se cumplan los acuerdos de 2013, que hagan gestiones con las térmicas para que se compre el carbón nacional y «que se cobren las ayudas Miner que nos han negado». En este caso, Valdeón se refiere a los 54,8 millones de euros pendientes de liquidación que debe hacer efectiva la Administración central por la ejecución de los proyectos en las zonas mineras, ya que sólo ha ingresado siete de los 61,8 millones de obra ejecutada. Hasta ahora, las reiteradas reclamaciones de la Junta chocaron con el silencio del Ministerio, pero el pasado 27 de julio llegó una resolución de declaración de pérdida de derecho de cobro sobre tres proyectos que en su conjunto suman 1,1 millones de euros.

Proyectos

Hay que tener en cuenta que el Gobierno autonómico sólo puede recurrir cuando existe una resolución, cosa que ha ocurrido ahora, por lo que ya se ha tomado la decisión de acudir directamente a la Audiencia Nacional, medida que se adoptará con cuantas notificaciones negativas lleguen en este mismo sentido, ya que se teme que así ocurrirá hasta completar los 54,8 millones. De hecho, el Ministerio ha argumentado para no abonar los 1,1 millones de euros correspondientes a tres proyectos (suelo industrial en las localidades leonesas de Igüeña y en Carrocera y restauración de poblados mineros en Villablino) que los proyectos no se han ejecutado o que no hay documentación que lo justifique, hechos que se niegan por completo en la Consejería de Economía y Hacienda.

La vicepresidenta de la Junta dejó claro que esta nueva medida de acudir a la Audiencia «crea tendencia», de forma que se repetirá con cuantas resoluciones lleguen a Castilla y León negando el cobro de los fondos Miner que la Junta lleva años reclamando. De hecho, la Administración regional ejecutó y adelantó el pago de 61,8 millones de euros de los citados fondos correspondientes a 74 convenios pendientes de liquidación, de los cuales 31 eran de Cultura y Turismo, 27 de Fomento, once de Economía y Hacienda, cuatro de Familia y uno de Sanidad. También el Principado de Asturias recurrió ante la Audiencia Nacional cantidades pendientes de cobro ante el silencio del Gobierno, razón por la que este último ha optado por dar una cobertura administrativa, en forma de resolución, para no proceder a la liquidación.

Y mientras tanto, continúan las movilizaciones de los trabajadores y las centrales sindicales que reclaman que se reúna la Mesa del Carbón, petición que también hace suya la propia Junta. Aunque sin llegar a compartir la «guerra sin cuartel» de la que hablan los sindicatos, Valdeón sí reconoció que «hay unidad sindical, social y política» y advirtió de que mantendrán la crítica «con toda vehemencia y formalidad» a la actuación del Gobierno de España con la minería y sus incumplimientos del Plan del Carbón de 2013. Señaló, además, que pese al contacto permanente de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, con el Ministerio «desgraciadamente» no ha habido respuesta alguna.

Precisamente, Rosa Valdeón anunció este pasado jueves que el próximo lunes se reunirá la Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización de las Comarcas Mineras que, según señaló «ya está ejecutado en gran parte». Se trata de una iniciativa aprobada por la Junta el pasado mes de mayo que obtuvo después el apoyo de las Cortes de Castilla y León para desarrollar medidas que impulsen los municipios mineros.