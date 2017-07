La Junta impulsa un test para prever la violencia de género desde los 14 años

Con el objetivo puesto en marcha desde hace meses de alcanzar la violencia de género «cero», la Junta, a través de las consejerías de Familia y Sanidad, ha decidido reforzar la capacidad en esta materia del entorno sanitario mediante una «guía clínica» de actuación que incluye, entre otras medidas novedosas, que toda mujer mayor de 14 años que acuda a los servivicios médicos sea valorada «mediante un test» ante la posibilidad de que «sea víctima de violencia de género». Las féminas serán evaluadas tanto en los servicios de atención primaria como en el de urgencias aunque, según matizó el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, la decisión final de someterles o no incicialmente a dos cuestiones del test «quedará a criterio de los propios clínicos».

El proceso completo, que ya «está validado», según explicó Sáez, incorpora «ocho preguntas» en las que se estudia «la posible situación a valorar». Las dos primeras y fundamentales cuestiones pedirían a las pacientes que respondan a si la relación con su pareja «tiene o no mucha tensión» y a si «en su pareja resuelven las discusiones con mayor o menor dificultad». Según el resultado de ambas, «el profesional seguiría realizando el cuestionario completo con el objetivo de decidir si se encuentra o no ante un caso de v iolencia», detalló el consejero. En el caso de que el resultado fuera positivo, los profesionales de la salud podrán realizar una evaluación del riesgo y vulnerabilidad de la víctima mediante la herramienta «RVB-BCN», que permite garantizar la seguridad y evitar una nueva agresión, puesto que elimina la subjetividad e incluso puede concienciar a la propia paciente sobre su situación. En cuanto a un caso grave, según Sáez, gracias a la guía se podrá «derivar a las víctimas rápidamente a los centros de emergencia» y no sólo a la mujer, sino que, como apuntó Alicia García, consejera de Familia , «a la mujer y a las personas dependientes de ella, tanto menores como personas mayores».

En relación a este punto, García añadió que «si ese instrumento de balance de riesgo da positivo, se empezaría a trabajar con la mujer desde el ámbito sanitario derivándolo hacia los servicios sociales o al servicio que se estime» porque, como añadió la consejera «si existe un riesgo de agresión grave, que puede existir, se deriva al centro de emergencia o a las Fuerzas de Seguridad del Estado o incluso, si es necesario, al juez de guardia». Además, García avanzó que en «un futuro próximo» los profesionales que intervengan en la gestión de posibles casos de violencia de género compartirán con los profesionales de los Servicios Sociales un sistema común de detección y notificación de las situaciones de violencia de género.

En cuanto el profesional detecta que no hay violencia pero que existe un riesgo «se hace un seguimiento», según explicó la cosejera. La información que se extraiga de este servicio «se registrará» para que los servicios puedan «compartir información social como sanitaria».

Según Sáez Aguado, es «un procedimiento directo, que no estaba formalizado, de derivación a los centros de emergencia desde la urgencia hospitalaria como de la atención primaria», porque, como añadió después la consejera, «era muy puntual el número de casos que se derivaba» y que en el último año fueron «solamente 3». Para esta actuación, el protocolo consta de tres niveles de prevención orientados a la intervención.

Esta guía, que renueva un documento del 2010, tiene también como novedad la posibilidad de que el profesional, incluso de primaria, pueda derivar a salud mental a la víctima.