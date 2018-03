Economía La Junta contacta con Lindorff para reducir los efectos del ERE Del Olmo recuerda que la multinacional noruega no quiere irse de Valladolid, sino ajustar la plantilla

La Junta de Castilla y León ha iniciado ya los contactos con la multinacional noruega Lindorff, dedicada al recobro de deudas y créditos impagados al sistema financiero, y el comité de empresa, con el objetivo de minimizar las consecuencias del Expediente de Regulación de Empleo presentado, de forma inicial, para 147 empleados. La consejera de Ecomomía y Hacienda, Pilar del Olmo, informó de que será Empleo el que se encargue de este proceso puesto que la decisión de la empresa supone una reducción de la plantilla y no el cierre como se había planteado en el caso de la factoría de Siemens Gamesa, en Miranda de Ebro (Burgos), o Made en Medina del Campo (Valladolid), donde confió en que se mantenga la actividad.

En ese sentido, Pilar del Olmo marcó distancias entre la situación de Lindorff y las otras dos empresas puesto que en este caso no es necesario buscar una alternativa industrial o un comprador para la empresa. La consejera destacó que la multinacional no pretende marcharse de Castilla y León, sino ajustar su plantilla tras una fusión y la reducción de la actividad por la mejoría económica. Por ello, la Fundación Anclaje no intervendrá en este proceso, como explicó la titular de Economía. En principio, la cifra preliminar sujeta a negociación alcanza a 449 trabajadores en toda España, de los cuales 147 están empleados en su centro de La Cistérniga (Valladolid).

Del Olmo se refirió a este asunto en la inauguración del foro Smart & Green Mining Conference del proyecto Interreg REMIX de la Unión Europea (UE), que reúne a los territorios europeos con explotaciones mineras en el edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Minería sostenible

En este sentido, la Junta de Castilla y León y otras nueve instituciones de Europa, pertenecientes a diez estados, trabajan en la búsqueda de fórmulas que permitan avanzar hacia una minería «más sostenible» e «innovadora». Del Olmo abrió el encuentro, que se celebra en el Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid). En su intervención abogó por elaborar un plan de acción que permita compatibilizar la protección del medio ambiente con la explotación de recursos minerales.

En ese sentido, Pilar del Olmo informó de que este proyecto europeo también trabaja la parte de la concienciación social puesto que el sector representa a su juicio una alternativa que «puede ser perfectamente sostenible y compatible con el medio ambiente» y que puede «dar muchos puestos de trabajo». La consejera explicó que Europa apoya estos grupos puesto que sufre el desabastecimiento de minerales, con 41 materiales críticos, que tiene que importar, informa Ical.