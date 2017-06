«La izquierda gobernará la Comunidad, pero creo que 2019 aún es pronto para que ocurra»

Casi dos semanas después de ser elegido como nuevo secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés se «atreve» a estrenar el despacho que ha ocupado su predecesor durante años. Lo hace para recibir a ABC justo un año después de que se decidiera tras «mucho pensar» en dar el «si, quiero» a un cargo que no deseaba pero para el que estaba predestinado como mano derecha de «Gelo».

-¿Sabiendo desde hace tiempo que Ángel Hernández no iba a seguir en el cargo, en qué momento pensó por primera vez que usted podía ser su sustituto?

-Que Ángel tenía fecha de caducidad estaba claro porque así lo incluimos en los estatutos. Yo era consciente de que podía ser un candidato, aunque hubiera preferido no optar a este cargo porque ahora ya me voy a dedicar toda mi vida al sindicato y no conoceré otras opciones laborales. Me lo he tenido que pensar mucho durante meses. No estaba dentro de mis prioridades ni ambiciones porque ya me sentía realizado como sindicalista al haber sido una parte importante del proyecto de éxito encabezado en los últimos años por Ángel Hernández.

-¿Teme que la sombra de su antecesor pueda pasarle factura?

-La comparación va a ser inevitable. Él era un líder sindical indiscutible y con carisma que me ha puesto un listón muy alto. En esa comparativa yo seré siempre menos.

-En su estreno como secretario regional fue contundente al reclamar más gasto a las administraciones y un aumento de los salarios.

-Estamos en unos gastos no financieros inferiores a los de 2008 en la Comunidad y eso va a perdurar durante mucho tiempo. O hay un cambio en la fiscalidad aumentando los ingresos y redireccionando parte de los gastos o la comunidad se va a estancar. Nosotros abogamos por recuperar ciertos impuestos y subir el tramo autonómico del IRPF, además de la suspensión de una parte importante los conciertos educativos y sanitarios. Con estas medidas haría 600 millones más disponibles cada año.

-Pero se tocaría el bolsillo a los ciudadanos de la Comunidad.

-La presión fiscal en España es más baja que en otros países y si queremos tener servicios públicos adecuados todos debemos contribuir, especialmente la gente que más tiene. El problema es que tanto la derecha como la socialdemocracia apuestan por la bajada de impuestos cuando para tener un buen modelo de bienestar hay que tributar más. Sabemos que el discurso de la subida de impuestos es difícil y nosotros no queremos ser los machotes que salen a la calle a pedirlo. De ahí que reclamemos un pacto de Comunidad sobre fiscalidad unido a otro acuerdo sobre sueldos. Supondría un salto importante para Castilla y León, una revolución económica que nos convertiría en un motor de la España de interior. Además, la patronal no es consciente de la importancia que supondría subir los sueldos para reactivar la economía y por eso necesitamos un envoltorio mejor y mayor.

-Aunque su relación con ellos parezca que vive un buen momento...

-Hay una relación institucional y acuerdos generalistas positivos, pero luego el avance es menor donde está la chicha. Hemos llegado a pactar recomendaciones, pero son voluntarias y no normativas. Luego hay que ir a las provincias y sentarse en las mesas y ahí llegan las complicaciones.

¿Que el Diálogo Social favorece al gobierno del PP? Hombre, no van a hacer algo para perjudicarse a sí mismos

-¿Mejor entonces son las relaciones con la Junta en el marco del Diálogo Social donde usted personalmente ha negociado la mayor parte de los acuerdos alcanzados en estos años?

-Es una herramienta positiva y merece la pena, pero las negociaciones también son muy duras. Ha habido momentos con el riesgo de no continuar, pero al final con esfuerzos y dedicación se han logrado avances en materias muy amplias y positivas.

-¿Y cómo lleva el líder de un sindicato que nació vinculado al Partido Comunista lo de pactar con un gobierno de derechas?

-Nuestro sindicato nació de la mano del Partido Comunista, pero si hubiéramos seguido con él hubiéramos muerto. Somos independientes y tomamos libremente nuestras decisiones. Negociamos con los gobiernos, sean del color que sean, y el que hay aquí ha decidido ceder espacios de decisión para dar participación a los representantes de los trabajadores que ya quisieran en muchos puntos de Europa y España. ¿Que el Diálogo Social favorece al gobierno del PP? Hombre, no van a hacer algo para perjudicarse a sí mismos. Sacan el provecho de dar una imagen de dialogantes llegando a acuerdos con un sindicato de izquierdas como el nuestro.

-¿Ve posible y le gustaría que la izquierda gobernara la Comunidad?

-Los cambios de Gobierno son buenos siempre y que gobierne la izquierda en Castilla y León estaría bien. Ese momento va a llegar no tardando mucho, pero 2019 todavía me parece que es pronto para que ocurra. No es mi deseo, pero es lo que se ve por la evolución de las encuestas. El Partido Popular sigue siendo el primer partido en España, y todavía más en Castilla y León, pese a los escándalos de corrupción, el aumento de la precariedad y la pobreza y sus políticas austericidas.