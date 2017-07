«Hay que intentar que el paciente "se vacíe"»

Juan Carlos Verdes-Montenegro lleva quince años impartiendo cursos de formación encaminados a la prevención de agresiones en el entorno sanitario. Médico de familia en el Centro de Salud Los Comuneros, en la capital burgalesa, prefiere hablar de «curso para el manejo de encuentros difíciles», sobre la base de que «hablamos de conductas, no de pacientes» y dejando claro que «en la mayoría de los casos se trata de agresividad verbal, que en muy pocas ocasiones acaba por ser física». Verdes-Montenegro, del Grupo de Comunicación y Salud de la Sociedad de Medicina de Familia, ha impartido formación en Burgos, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada con la que trata de transmitir «habilidades sociales, emocionales, el conocimiento de uno mismo y el autocontrol». No se trata, como pudiera pensarse, de ofrecer cursos de defensa personal para frenar las agresiones sino que ponen sobre la mesa pautas de comportamiento desde el punto de vista emocional para saber responder ante esos «encuentros difíciles». Entre ellos, los más habituales son las peticiones de una derivación al especialista o de una prueba diagnóstica, la exigencia de tratamientos con medicamentos concretos o las consultas urgentes que luego no lo son. Cuestión distinta es cuando el paciente está en tratamiento psiquiátrico o consume estupefacientes. En estos últimos casos, «hay poco que hacer, son situaciones excepcionales en las que hay que pedir ayuda», pero si de lo que se trata es de alguien que llega chillando a la consulta, «no hay que interrumpirle porque si le mandas callar la aceleras aún más». «Es fundamental que vacíe, utilizar la técnica del vaciaje», insiste el médico burgalés, para quien el profesional debe mostrar en estos casos «cierta empatía, un manejo verbal acompañado de gestos». No vale el «si entra gritando lo paro automáticamente» porque entonces «salimos tarifando seguro», aunque «tampoco se trata de que el médico agache la cabeza sino de que el paciente vacíe y luego le digas lo que no es correcto». Hay que reconocer, matiza, que los profesionales sanitarios, como cualquier otra persona, pueden tener innatas estas facultades o las tienen que aprender, algo que se hace en estos cursos.

Desde su experiencia, Verdes-Montenegro afirma que «todos hemos tenido un portazo y toda la gama de insultos, o pacientes especiales que son conflictivos», aunque nunca ha tenido que pasar por una agresión física. Apunta, además, que hay épocas en las que se detecta una mayor conflictividad en las consultas y suelen coincidir con los momentos de mayor presión asistencial, como cuando se producen los picos de gripe.