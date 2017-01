Los catarros se pasan con leche caliente y coñac, que no sé qué tendrá de científico pero funciona. La gripe es otra historia. Y con los fríos uno coge cualquier cosa al girar una esquina helada y lo incuba y convive (y «conmuere») con ello como si fuera de la familia. Hay colapso en las urgencias de algunos hospitales. En unos habilitan más camas y en otros no montan literas porque no tienen. Con la gripe, que es la resaca de las navidades, hemos topado.

A mi ordenador no contaba con decirle eso que dicen todas las abuelas a los nietos de «abrígate, que vas a coger algo». Y lo ha cogido, claro. Lo tengo en cuarentena por un virus que no me deja poner acentos, que ya es irónico. Media infancia quejándome por tener que poner tildes y hoy me quejo de no poder ponerlas. La vida. Y me siento como mi abuelo cuando terminaba un folio en la máquina de escribir y al sacarlo le iba añadiendo todas las tildes que faltaban. Lo tengo aislado y cerrado por el miedo al contagio. No tiene uno ya edad para andar pillando cualquier cosa y menos faltas de ortografía.

Si por mi ordenador fuese hoy escribiría «esdrújulas» (sin acento) y no sé cuántas cosas más. Suerte que los ordenadores todavía no dominan el mundo. Y que quedan bolígrafos y folios a estrenar. Pero escribir de urgencia, que es en verdad el resumen del oficio, nunca ha sido tan urgente. Ya no quedan motoristas que recojan las columnas y las lleven al periódico, ni cafés donde pedir recado de escribir.

Mi ordenador ha sopesado las propuestas de la RAE de no acentuar algunos adverbios y pronombres demostrativos y ha hecho una nueva revisión a conveniencia. Ya no acentúa nada. Se me ha extraviado en el teclado la tilde y uno se siente desnudo escribiendo de esta manera. Como el antivirus no da con el problema habrá que darle leche y coñac también al ordenador. Y sí, la tilde es acento gráfico.