Industria y servicios ganan peso entre los ocupados y tocan niveles previos a la crisis

El estallido de la burbuja inmobiliaria cuando la crisis explotó el «boom» del ladrillo no sólo hizo tambalear los cimientos de una economía que aún no ha logrado estabilizar una base sobre arenas movedizas. Con la explosión se puso en cuestión un modelo sustentado en la construcción como uno de los pilares para levantar en mercado laboral en aquellos tiempo en los que se llegó a rozar lo que se entiende como pleno empleo, con tasas de paro muy lejanas a la actuales (el 7,38% por ciento en Castilla y León y 84.667 personas inscritas en busca de un trabajo frente al 15,13% y 171.016 parados actuales). Con propósito de enmienda para no volver a tropezar en los mismos errores, el nuevo modelo productivo que se quiere potenciar mira a la industria como tabla de salvación de un empleo de mayor calidad y más cualificado. Algo así como la antítesis del andamio, donde la larga lista de parados dejada por el deslucimiento del esplendor inmobiliario se evidenció complicada de volver a encontrar una nómina sin una recualificación previa de unos ya extrabajadores que adolecían de escasa formación.

Y, por el momento, en esta recuperación iniciada de la economía que aún debe consolidarse parece que los objetivos marchan por el camino marcado en Castilla y León. Lejos, muy lejos, quedan ya las cifras en los tiempos de bonanza en los que la construcción llegó a representar más del 13 por ciento de la población ocupada. Con 140.779 personas vinculadas al sector en el primer trimestre de 2007, en tiempos de expansión, según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa), tocó techó. Pero ese 13,3% de los ocupados se ha ido poco a poco desinflando, hasta quedarse en prácticamente la mitad de acuerdo a la última estadística. Ahora, los empleos vinculados al ladrillo representan el 6,7%. En total, 64.672 personas, menos de la mitad que un decenio atrás. Ya en 2008, con la burbuja pinchada, había comenzado a perder «altura», quedándose en el 11,7% (126.034 nombres). En el arranque de 2013, con los efectos de la segunda recesión encima, 64.700 personas estaban vinculadas a este sector, con un peso algo mayor al actual entre la población ocupada de la Comunidad (7,5%) y prácticamente el mismo volumen de trabajadores.

Y paralelamente al pinchazo de la construcción, la industria empieza a repuntar, aunque no sin bajones arrastrados por la pertinaz crisis que comenzó a coger acomodo en la economía española en el último trimestre de 2007. Cierto es que no ha llegado a los niveles en los que se situaba entonces, pero también que está muy cerca. Frente a las pérdidas de la construcción, el sector industrial gana peso en la tarta de los ocupados y cotizantes, en los que su porción no ha disminuido proporcionalmente tanto en este tiempo de economía tocada. Representa el 17% de la población ocupada de la Comunidad, con casi el triple de personas que la construcción (163.531) y gana fuerza como el segundo sector en importancia. Ha logrado repuntar después del bajón de 2013, cuando pisó el suelo, con 140.400 ocupados, el 15,7% del total. Entonces, la boa de la crisis habían engullido a cerca de 44.800 ocupados en un lustro. Y desde ese fondo, el repunte de la economía ha traído consigo más actividad en la industria, que requiere mayor mano de obra. En cuatro años, ha recuperado más de la mitad de los empleos perdidos en los tiempos más duros: ha ganado más de 23.100 ocupados del primer trimestre de 2013 al mismo perdido de 2017. Aún así, todavía le resta para alcanzar los niveles de los tiempos de crecimiento económico: está a unos 21.500 de los tiempos en los que arrancó la crisis, cuando la proporción del pastel que se llevaba la industria se situó en el 17,5 y 17,2 por ciento en 2007 y 2008, respectivamente.

Objetivo: 20%

El objetivo marcado por la Junta de Castilla y León, que recientemente firmó el Plan de Reindustrialización, es que en 2020 la industria suponga el 20% de la economía en la Comunidad.

Junto con servicios -sin duda y a gran distancia el mayoritario en la economía castellano y leonesa- es uno de los dos sectores que recuperan posiciones respecto a ese primer trimestre de 2013, con un paro que se elevaba al 22,72% de la población activa y 266.849 personas sin sueldo. Son los servicios los que más han sumado (cerca de 65.600 ocupados desde 2013), superando incluso las cifras de 2007, aunque un poco por debajo en números absolutos respecto a 2008. En términos relativos, casi siete de cada diez ocupados pertenecen a este sector cuando antes de la crisis eran poco más de seis. En la cara opuesta, junto a la construcción, la agricultura, que también ha vivido una continua pérdida de activos y su peso cada vez es menor en la tarta de la población ocupada de Castilla y León. De representar el 7,6% y contar con más de 82.000 personas en los primeros pasos del deterioro económico a sumar ahora 60.800 y ser el 6,32%.

En total, la población ocupada ha crecido en cerca de 65.700 personas desde el arranque de 2013, hasta situarse en los 959.089. Entonces había bajado de la barrera de los 900.000, pero aún está lejos de las cifras que logró antes del desplome de la economía, cuando en Castilla y León se superó el millón de ocupados. Precisamente, sobrepasar esa cifra es una de las metas en materia laboral fijadas para esta legislatura por el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera.