Aunque los periodos de reflexión o duda de Juan Vicente Herrera sobre su continuidad no han suscitado muchas intrigas en los últimos años, es verdad que ahora la cosa es diferente. Es seguro que no concurrirá a las elecciones autonómicas de 2019 y sobre si será candidato a la reelección en la Presidencia regional del PP, en esta ocasión hay elementos que permiten aventurar que la incertidumbre es mayor que en anteriores ocasiones.

Herrera ha volcado su tarea en la Junta de Castilla y León y al partido ha dedicado el tiempo justo, lo que se evidencia en las escasas reuniones que ha propiciado en sus mandatos. Pero es que en la Junta Directiva de la semana pasada, él mismo reconoció esta situación y aventuró que si va a la reelección, las cosas no van a cambiar y señaló que estamos en un momento en el que el partido necesita la máxima atención para estar muy fuerte de cara a 2019. Con esta premisa, son lógicas las interpretaciones de que se plantea no repetir. Sin embargo no es menos cierto que Herrera concita el consenso de todos y nadie presentará candidatura hasta que él no haya despejado sus dudas.

El PP de Castilla y León vive años de tranquilidad interna en torno a la figura de Herrera. Se ha hablado mucho de operaciones de sucesión, pero lo cierto es que si existieron, algo que nadie ha demostrado, han debido ser tan poco ambiciosas que ni afloraron, ni alteraron la vida del partido. Así pues en el PP regional se vive un compás de espera hasta que Herrera diga que es lo que va a hacer, porque nadie dará un paso al frente hasta que se pronuncie. Unos ven peligros en la bicefalia, mientras que otros ven un partido maduro y preparado que no se alterará por periodos de transición puntuales. Lo cierto es que estamos a las puertas de un nuevo tiempo y los lógicos cambios traen estas situaciones.