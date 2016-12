Un incendio calcina una fábrica de harinas de San Esteban de Gormaz

Un incendio, declarado este miércoles a primera hora de la mañana, calcinó una fábrica de harinas situada en la avenida Valladolid de San Esteban de Gormaz (Soria). Las llamas ya están controladas, pero todavía quedan activos algunos focos por lo que los medios de extinción continúan trabajando a esta hora. El edificio se encuentra muy afectado por el fuego y no se descarta su derrumbe, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno en la provincia y la Diputación.

Un aviso del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León comunicó el incendio sobre las 05.55 horas a los bomberos de San Esteban, si bien también intervinieron los de El Burgo de Osma. En total, se han desplazado al lugar tres camiones, tres bomberos profesionales y 15 voluntarios ya que el incendio afectó a las tres plantas del edificio. La Guardia Civil tuvo que cortar el tramo de la calle afectado ya que la temperatura en el lugar era muy alta y existía mucho humo.

Desalojada una vivienda

Posteriormente, los hechos fueron puestos en conocimiento del propietario, quien sostuvo que no debería de haber ningún trabajador dentro de las instalaciones. No obstante, de forma preventiva fue desalojada una vivienda próxima al lugar, dentro del recinto de la fábrica, que pertenece al propietario, si bien este inmueble no sufrió ningún daño.

Por lo tanto, la Subdelegación remarcó que no hay que lamentar daños personales y que no fue necesaria la evacuación de ninguna vivienda colindante, salvo la referida que se encuentra dentro del complejo de la fábrica. Además, precisó que los daños materiales son importantes y no se descarta que el edificio acabe derrumbándose.