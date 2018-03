Imprescindible

Luis Jaramillo

Actualizado: 21/03/2018 08:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Según las previsiones del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez Quiñones, cuando finalicen las inversiones en banda ancha previstas este año sólo tendrán problema para acceder a internet de calidad menos del 10% de la población en el medio rural. El consejero está decidido a universalizar este servicio como elemento vital para colaborar a poner freno de la despoblación.

Hace décadas que escuchamos hablar de la extensión de la banda ancha en el medio rural. No ha habido año que no haya sido objetivo prioritario, pero la realidad es que el final no se ve llegar. Se ha avanzado a paso de tortuga, con velocidades de navegación bajas y con quejas por parte de quienes se han visto privados de una herramienta de trabajo esencial para desarrollar su actividad. No pongo en duda que ahora se están dando nuevos pasos y urge hacerlo, porque basta con llevar un simple smartphone en el bolsillo para comprobar que hay todavía importantes zonas de sombra, no ya de internet, sino de telefonía móvil y con estos mimbres pocas salidas se pueden dar a los pueblos, si es que estamos a tiempo de dársela.

Si el medio rural tiene futuro será por iniciativas en sectores emergentes y por el teletrabajo, con una calidad de vida imposible de alcanzar en los grandes núcleos de población. Aprovecharla precisa de plena conectividad. Sin ella es imposible. ¿Cuantas empresas han buscado centros de turismo rural para reuniones de estrategia y se han tenido que ir por falta, no ya de internet, sino de cobertura del móvil? Sólo es un ejemplo. Personalmente conozco varios casos y se avanza muy despacio para lograr la cobertura total. Una cosa son los mapas teóricos y otra es la realidad y ahí están las protestas de muchos pueblos por el abandono de una comunicación básica en la vida de cualquier ciudadano.

Vaya por delante que saludo los propósitos de la Consejería y me permito urgirle actuaciones para intentar salvar al medio rural. La cosa no es fácil, pero sin conectividad de todo tipo es imposible.