«Es ilusionante hacer una labor humanitaria a nivel local e internacional»

Manuel Tomás de Florian Martí, gobernador de la organización Rotary Internacional, explica a ABC la labor de la asociación en el mundo y a nivel regional y local

La ayuda humanitaria en el mundo es clave. Y mucho más en los tiempos que corren, con guerras, hambrunas y desastres en muchos países del mundo. O incluso a nivel local, todo apoyo a los colectivos desprotegidos es poco. Y de esto sabe mucho la asociación Rotary Internacional, una organización internacional de servicios, que realizan proyectos humanitarios para paliar las necesidades primarias de la sociedad, está integrada en todo el mundo y lo forman profesionales, empresarios y funcionarios de todas las partes del globo terráqueo.

Con más de 100 años de historia, en la actualidad hay más de un millón de socios, repartidos en 35.000 clubs, que a su vez están divididos en 540 distritos, cada uno de ellos con un gobernador que lo lidera. En el caso de España, existen tres distritos y Castilla y León está emplazado en el 2201, que cuenta con 1.200 integrantes y en el que su gobernador es Manuel Florian de Tomás Martí, quien junto al presidente del Rotary Club de Valladolid, Jorge Caballero, y la directora del Rotary Club de Gijón, Ana Isabel Puerto, explicaron a ABC su funcionamiento y los proyectos que están llevando a cabo y los que pondrán en marcha.

Rotary, según afirma de Tomás Martí, es la organización internacional de servicios «más antigua del mundo, mucho más que Cruz Roja o a Manos Unidas, por ejemplo» y llegaron a España en 1920. Desde entonces no han parado de organizar proyectos locales, regionales e internacionales para que llegue ayuda a todo el mundo. En el caso de Valladolid, Caballero explica que son 33 socios y actualmente han entrado en contacto con la Asociación de Parkinson de la provincia (Aparval) y les han otorgado «una subvención de 7.000 euros» para que puedan «dotar de equipamiento a la nueva sede en la que se han instalado», gracias al Ayuntamiento de Valladolid.

En materia internacional, el Rotary Club de Valladolid, en colaboración con el de Burgos, construirán «cinco pozos de agua en Burkina Faso» que permitirá «fijar más población» y fomentará el desarrollo de las comunidades locales» porque a raíz de tener el agua, podrán mejorar la cosecha e, incluso, trabajar la ganadería.

Financiación íntegra a los proyectos

«Somos un club peculiar, totalmente diferente a las demás organizaciones, y todos los gastos de funcionamiento lo pagamos nosotros con las cuotas. Y todo lo que recaudamos, hasta el último céntimo, va destinado al proyecto que se pretende cubrir con esa subvención», afirma rotundo de Tomás Martí, quien añade que no se detrae nada de dinero en toda la cadena, desde que se da inicio al proyecto recaudatorio hasta que se llega al producto final «porque somos tremendamente eficaces».

En el caso del Rotary vallisoletano, el gobernador del distrito 2201 apunta que es «un club señero» y tiene en su haber uno de los proyectos más importantes que se han llevado a cabo hasta el momento, y es la construcción de un hospital en Haití para ayudar a los heridos por los terremotos que se produjeron hace unos años, que está funcionando muy bien «y seguimos apoyándolo desde todos los clubs del distrito».

En cuanto a la colaboración con las administraciones, Caballero asegura que hasta el momento, por tradición, «trabajamos de manera independiente, lo cual no quiere decir que no estemos abiertos a colaborar con ellas. Y es una vía que queremos empezar a explorar». De hecho, actualmente trabajan con distintas asociaciones, como Cáritas o Manos Unidas, entre otras, que acuden a sus reuniones y les plantean colaboraciones para diferentes iniciativas.

Cargos anuales

A diferencia de muchas otras asociaciones, en el caso de los distritos de los Rotary, los cargos que ostentan tan solo se mantienen durante un año «y son gratuitos. Es más, realmente te cuestan una pasta» afirma de Tomás Martí entre risas, que también añade que es «ilusionante hacer una labor humanitaria como la que hacemos a nivel local e internacional» y que esto repercuta en la visibilidad de la organización en la Comunidad.

En este sentido, el gobernador anunció que para el curso 2019 - 2020 la cabeza del distrito será Ana Isabel Puerto como gobernadora del distrito 2201, y lo que es más importante, ha pedido al club de Valladolid que sean los encargados de organizar su Asamblea de Distrito, un congreso en la que «se reunirán todos los presidentes de club y gobernadores de distritos, además de rotarios que trabajan en las diferentes iniciativas», explicó Puerto.

Erradicar la poliomelitis

Por último, uno de los proyectos más longevos de la organización y en la que siguen trabajando desde 1985, es la erradicación total del la Poliomelitis. Hasta el momento, gracias al trabajo de Rotary, «hemos conseguido eliminarla en un 99,9 por ciento». El año pasado han sido 21 los casos de enfermos de poliomelitis que ha habido. «Es una enfermedad que, si conseguimos erradicarla, y lo conseguiremos en pocos años, será la segunda eliminada a nivel mundial, después del de la viruela».

«Es muy importante mantener el esfuerzo de vacunación, porque solo se transmite por contacto y si no hay ningún caso durante tres años, que no haya ningún enfermo, no puede pasarse de persona a persona y estaría erradicada por completo», finaliza Puerto.