Pensaba Julio Estébanez, jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Burgos -vulgo Bomberos-, que tras el pavoroso fuego que destruyó la fábrica de Campofrío ya lo había visto todo. Un siniestro que les mantuvo en jaque durante horas, con la ronda de circunvalación cortada, cientos de vecinos desalojados por la densa humareda y el temor a que las llamas alcanzaran un depósito de amoníaco. Que después de esa vivencia estaba curado de espanto. En absoluto. Porque al presidir el tribunal que ha valorado a los 62 aspirantes a obtener alguna de las ocho plazas convocadas en el cuerpo de bomberos, ha tenido que suspender por sus faltas de ortografía a 38 maromos.

Además de puntuar el conocimiento de la ciudad o la resolución de problemas aritméticos, la primera prueba incluía un dictado, que ya son ganas de fastidiar con un ejercicio tan retrógrado, igual que en las fuerzas de seguridad se valora el vocabulario de cara a la expresión escrita por el trato con el ciudadano. En su condición de funcionario público, exigirle a un bombero de Burgos -o de Tarrasa, por hallarse en una comunidad sediciosa donde se margina al español- que escriba correctamente absorbente, arcén, asfixia, baliza o inhalación resulta razonable. No son cultismos de Góngora ni metáforas modernistas de Rubén Darío, sino términos habituales de su léxico. Más aún en la tierra castellana de los Cartularios de Valpuesta, las Glosas Silenses y el Cantar del Mío Cid.

Para tomar parte en la oposición, figuraba como requisito imprescindible haber cursado la ESO. «Es el nivel de conocimiento que se pide. Si lo bajamos, no sé qué vamos a exigir», asevera Estébanez. Entre la devaluación de los planes de estudio, el corrector del ordenador y la pobreza expresiva de las redes sociales llegamos a este panorama iletrado, que no encaja muy bien con el onanismo del informe Pisa. A ver quién me lo explica.