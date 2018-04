Cultura Huercasa Country Festival llega a su V edición con Steve Earle & The Dukes como plato fuerte La cita, que se celebrará del 6 al 8 de julio en Riaza, «se va consolidando» a pesar de que «no es rentable»

«Parece que esto se está consolidando a pesar de que es duro y difícil, sobre todo económicamente, porque no es nada rentable», afirmó este mediodía en Madrid el presidente de Huercasa, Félix Moracho, empresa hortofrutícula de la localidad segoviana de Sanchonuño que presentó el cartel de la quinta edición del estival de música Country que se celebrará en Riaza los días 6, 7 y 8 de julio y que contará, como cabezas de cartel, con Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners, con el legendario guitarrista Sonny Landreth.

Y es que, según explicó Moracho en un acto con la prensa celebrado en el Hard Rock Café de Madrid, este el Huercasa Country Festival es «peculiar y diferente» al resto de festivales. »Si no es rentable, ¿por qué lo hacemos?», se preguntó el propio organizador. «Aunque no nos crean», se respondió, «esto tiene que ver con los valores de Huercasa; se trata de escenificar aquello en lo que creemos, que nos hace diferentes y que tiene que ver con la vida y la alimentación sanas, la defensa del mundo rural, el respeto por las personas, por los animales y el medio ambiente y, por supuesto, la convivencia».

Moracho, un enamorado de la música Country, explicó en la presentación que esta edición se volcará con el baile para lo que cuentan con una veintena de coreógrafos que colaboran en el festival y cuyas coreografías, videos tutoriales incluidos, están disponibles en la web oficial del evento, «www.huercasacountryfestival.com» . Así, explicó la organización, habrá cuatro «maratones» de baile de una hora cada uno: dos en el campo de fútbol y dos en la plaza de Riaza, «con exhibiciones sorpresa».

El cartel

El baile es solo una parte del cartel que presentó Manolo Fernández, director artístico del Huercasa Country Festival. Así, explicó, la apertura llegará el viernes 6 de julio con la actuación de Jaime Wyatt, «la gran esperanza del Country californiano», con canciones inspiradas por las decisiones imprudentes de la vida y sus consecuencias.

Luego será el momento de The Cadillac Three, «el mejor Southern rock llegado desde Nashville, con himnos para cantar cerveza en mano, ritmos para bailar desgastando las botas y baladas llenas de emoción», afirma la organización de evento. Y como cierre a la primera jornada, el «legendario» cantante y compositor de Country-blues, John Hiatt, junto a The Goners con el «rey del Slydeco» Sonny Landreth en sus filas. Vienen a celebrar los 30 años de la edición de Slow Turning, un álbum seminal lleno de melodías twang, blues añejo, rock outlaw y sentimiento country que englobaba el puro concepto Americana.

Ya el sábado 7 de julio, la encargada de abrir la jornada será Stephanie Quayle que, según dijo el director artístico, «se ha convertido en la nueva voz femenina del Country y ha hecho de su vida una verdadera road-trip, añorando siempre los espacios abiertos y la vida del campo». Le seguirán, llegados desde la tejana ciudad de Austin, The Band Of Heathens, música de raíces norteamericanas en su más pura expresión.

Steve Earle & The Dukes y su homenaje al «Outlaw Country» -Country independiente- serán los encargados de encabezar el cartel y cerrar las actuaciones del sábado en el campo de fútbol de Las Delicias.

Además, según explicó el presidente de Huercasa, el festival mantiene también esta edición su carácter familiar con actividades infantiles gratuitas para los menores de 16 años con el doble propósito de fomentar la música entre los más jóvenes y permitir a los padres disfrutar sin agobios del evento . «Atendemos a los niños pero no los tenemos guardados en un garaje», dijo Moracho antes de explicar que, mediante las actividades preparadas, se les enseña a amar la música, respetar la naturaleza y a los animales.