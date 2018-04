Política Herrera: «Si puedo contar con Cs, bien; si no, lo lamentaré, pero también bien» Acusa a Fuentes de «incoherencia» por apoyarle y criticarle y de estar ya con el «buzo de candidato»

ISABEL JIMENO

VALLADOLID Actualizado: 11/04/2018 09:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si algo tiene de diferente esta legislatura para el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, respecto a las anteriores es la falta de mayoría absoluta, que obligó al PP a llegar a un acuerdo de investidura y el entendimiento también para sacar adelante los tres presupuestos desde las elecciones de 2015. Así que culpas y éxitos compartidos, con el otro «socio» de estos reiterados contratos: Ciudadanos. Y es lo que espetó este pasado martes el jefe del Ejecutivo al portavoz de la formación naranja, Luis Fuentes, al pedirle una valoración sobre la gestión en estos años y haber dibujado una comunidad que «languidece» tras treinta años de mandatos populares.

Pero «una valoración favorable» es lo que ofreció Herrera. Y no sólo porque sea esa la impresión del presidente del Ejecutivo regional, sino porque, argumentó, la acción de gobierno está «sustentada» en esos pactos a dos, comenzando por el que le permitió seguir al frente del Colegio de la Asunción.

Un entendimiento que Herrera llamó a mantener, aunque también advirtió de que no lograrlo no será un impedimento para culminar el año que queda de legislatura. En este tiempo que resta, «si puedo contar con su señoría, bien; si no, lo lamentaría mucho, pero también», advirtió el presidente tras dejar claro que él va a continuar «trabajando este próximo año».

«Gracias por su colaboración», destacó Herrera, quien, tras escuchar las críticas de Fuentes sobre la situación de la Comunidad, a la que situó «a la cola» en «cuestiones fundamentales», censuró la «locuacidad, locura e incoherencia», así como el «doble lenguaje» utilizado por la formación naranja. «Prefiero cuando se pone colaborador, constructivo», señaló el jefe del Ejecutivo autonómico, quien, a renglón seguido, cuestionó que Fuentes haga una intervención en el que coloca a Castilla y León «a la cola de España». «Un discurso que no se lo cree ni su señoría», apuntó Herrera, recordando los datos de crecimiento económico o empleo de la Comunidad, así como la «capacidad» de orden político, social o con las universidades. «No se deje caer en la tristeza. Váyase a su casa», reclamó el presidente de la Junta antes de lanzar de nuevo la oferta para el entendimiento.

«Tiene prisa»

Un discurso negativo sobre la situación de Castilla y León y gestión el realizado por Fuentes que Herrera achacó a que el portavoz de Ciudadanos tiene «prisa» por haberse enfundado ya el «buzo de candidato» y estar con la vista puesta en las elecciones autonómicas de mayo de 2019, en las que, dijo, parece que Fuentes volverá a ser el cabeza de cartel de Cs. De ahí, apuntó, que tras años de acuerdos ahora opte por un lenguaje «combativo» que consideró «incoherente» con su actitud el resto de la legislatura.

Además, afeó a Ciudadanos su «doble lenguaje», como demuestra el hecho de que hace unos días el líder de la formación naranja, Albert Rivera, defendiese desde Castilla y León un plan para luchar contra la despoblación cuando hace unos años abanderasen la apuesta -«afortunadamente» ya abandonada, valoró Herrera- de la eliminación de los municipios de menos de 5.000 habitantes. También, prosiguió, que sigan apostando por suprimir las diputaciones, que «presuman» de defender el mundo rural a la vez que abogan por una reforma de la ley electoral que «debilita» la representación política de las provincias «más rurales», como es el caso de Castilla y León, o defendiesen sólo las inversiones vinculadas a criterios de rentabilidad. «Ustedes no querían que el AVE llegara a pequeñas capitales». También incoherencia de Cs denunció el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ante la pregunta de David Castaño interesándose sobre las diputaciones. Unas instituciones, recordó el también consejero de la Presidencia, que quieren eliminar.

Unas declaraciones en la sesión de control en el pleno de las Cortes que comenzó con el cara a cara de Herrera con el portavoz del PSOE, Luis Tudanca, quien criticó el montante que el Proyecto de Presupuestos del Estado contempla para Castilla y León. «Hay importante razones para aprobarlos», defendió el presidente, que admitió omisiones como las partidas para la lucha contra la violencia de género o la autovía León-Valladolid pero que pidió a los socialistas que «reflexionen» sobre su no a las Cuentas.