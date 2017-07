Herrera pide «prudencia» ante la acusación contra Las Edades

«Prudencia». Eso fue lo primero que ayer pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al ser preguntado sobre una supuesta denuncia interpuesta por el director del Museo del Libro «Fadrique de Basilea» de Burgos y propietario de la editorial Siloé, Juan José García, contra el Gobierno autonómico y la Fundación Las Edades del Hombre por presunta financiación irregular y falsificación de datos de asistencia a las exposiciones. Sobre esta acusación, que habría sido presentada por el denunciante ante la Audiencia Nacional y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), Herrera aseguró que el Ejecutivo que dirige «no tiene ningún conocimiento oficial por ahora».

«Estamos hablando de una de las grandes instituciones culturales de la Comunidad, un proyecto de prestigio y excelencia más allá de los límites de la región», recordó el presidente de la Junta al referirse a Las Edades del Hombre, una iniciativa que el próximo año cumplirá 30 años y que «nos ha dado alegrías y satisfacciones a todos». De hecho, son «muchos» los alcaldes que están solicitando acoger una edición de la exposición en su localidad aseguró.

Se trata de una Fundación «seria, que lo ha demostrado a lo largo de estos años», defendió Juan Vicente Herrera, quien también aseguró que la relación entre la Junta y Las Edades del Hombre es «estrecha» porque ha colaborado y lo seguirá haciendo. Y es que es una actividad que no sólo tiene repercusión durante los seis meses que dura la muestra, sino que «queda siempre y para siempre» con la recuperación de templos, de inmuebles y del «valiosísimo» patrimonio autonómico, argumentó.

«Nuestra colaboración con el gran proyecto ha determinado inversiones públicas muy importantes en recuperación de inmuebles, catedrales, colegiatas, iglesias que lo han acogido», dijo, pero también en promoción. Lo que han demostrado Las Edades del Hombre en la actividad turística es que las localidades que son sede de esta exposición de arte sacro «nunca son iguales que después» de la muestra, indicó, y como ejemplo citó que en 2014, cuando Aranda de Duero acogió el proyecto aumentó en un 40 por ciento el número de turistas.

«Creo que ese prestigio hay que mantenerlo», defendió el presidente de la Junta, que garantizó que cuando se conozcan los hechos y los datos denunciados podrán darse «respuestas concretas». Mientras tanto, «prudencia», pero también «confianza» en un proyecto «emblemático», recomendó Herrera. La colaboración de la Junta con la Fundación Las Edades, como cualquier otro tipo de subvención, «está sujeta a reglas estrictas de pago y previa justificación», explicó.

Medidas legales de Las Edades

Por su parte, el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, afirmó que detrás de la supuesta denuncia, que aún no han recibido, hay una «intención clara de difamar», a la vez que no descartó «acciones legales» para defenderse de las acusaciones. Además, explicó que no ha existido ninguna relación con el director del Museo del Libro de Burgos, y matizó que siempre ha tenido el deseo de tener un expositor en Las Edades para «exponer sus libros y sus facsimiles».

Algunos grupos de la oposición -Ciudadanos, PSOE y UPL- pidieron explicaciones sobre este asunto. El partido naranja solicitó ayer la comparecencia en las Cortes de la consejera de Cultura, María Josefa García Cirac, para dar las explicaciones oportunas ante las acusaciones, mientras que los socialistas registraron en el Parlamento autonómico varias iniciativas para obtener información sobre la contabilidad y las actividades de la Fundación de Las Edades del Hombre. El partido leonesista, por su parte, solicitó «la claridad y transparencia de la que siempre hace alarde y presume el PP», informa Ical.