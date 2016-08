Herrera afirma que las autonomías necesitan un Gobierno para salir «de la absoluta oscuridad»

El presidente de la Junta de Castilla y león, Juan Vicente Herrera, consideró ayer que es una «evidencia» que España no puede estar más tiempo con un gobierno en funciones ya que esa situación ha provocado que las comunidades autónomas se encuentren en «un momento absoluto de oscuridad e incertidumbre» a la espera de fijar un techo de gasto, conocer el «escenario de déficit» y «respecto de algo tan fundamental para nuestras políticas, en pleno ejercicio y en plenas funciones, como es un presupuesto», según afirmó al término del discurso de Mariano Rajoy en la sesión de investidura que comenzó ayer en el Congreso de los Diputados.

El presidente autonómico acompañó a Rajoy desde la tribuna de autoridades del hemiciclo y asistió a una intervención «cargada de sentido común» y de «ofrecimiento de concordia» como a su juicio «pide el momento político». En este sentido, hizo hincapié en que tanto Castilla y León como el resto de comunidades necesitan «definir unas bases medianamente ciertas de unos ingresos» que en «buena medida» dependen del techo de gasto, de «una definición de presupuesto» para año que viene y de «una comunicación de entregas a cuenta y por tanto de previsiones económicas» Todo eso al final, añadió, son «servicios públicos» que ofrecen las comunidades autónomas a los ciudadanos.

Herrera señaló que «ya se han escuchado las voces de algunos barones socialistas» que alertan de los mismos problemas que sufren sus territorios por la ausencia de un gobierno en plenas funciones. Así, desveló que él mantiene «un dialogo intenso» con esos presidentes socialistas porque comparten «problemas muy comunes» y sabe «cuál es el pensamiento» de esos líderes al respecto. En ese sentido, afirmó que «todos ellos corroborarán que España necesita un gobierno en los términos que ha planteado Mariano Rajoy», es decir, «serio y estable», informa Ical.

A su juicio, ese hipotético ejecutivo tiene que ser capaz de abordar los problemas que afectan a las comunidades autónomas y que «se están enrareciendo como consecuencia del transcurso en el tiempo de un gobierno en funciones».

El presidente autonómico fue más allá al afirmar que si la investidura de Rajoy no sale adelante, a partir del viernes «se abre un tiempo distinto» que estará «marcado» por la celebración de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. «A lo mejor eso nos difiere al 26 de septiembre», reconoció antes de advertir que entonces «ya será tarde» para resolver algunos asuntos que son urgentes para España y para Castilla y León.

26 de septiembre, «tarde»

«El 26 de septiembre ya será tarde para muchas cosas, para nuestros compromisos con Europa y también para la definición de algunas cuestiones básicas y fundamentales para la actuación de las comunidades autónomas», concluyó en referencia, entre otros, a la posibilidad de presentar las cuentas regionales antes del 15 de octubre, como fija el Estatuto de Autonomía.

Herrera destacó también los tres argumentos que ha puesto Rajoy encima de la mesa para permitir su investidura como presidente y que pasan, dijo, por la «necesidad urgente» de un Gobierno, la «voluntad reiterada» de los españoles de de darle su confianza al PP y la falta de una alternativa «creíble y posible». A su juicio, a partir de ahí Rajoy esbozó un proyecto para España con «objetivos y prioridades que todos debemos compartir» y que vienen recogidos, recordó, en los pactos suscritos por su partido con Ciudadanos y Coalición Canaria. Así citó, entre otros, la creación de empleo, la sociedad del bienestar, el fortalecimiento institucional, la unidad de España y «un recordatorio» sobre la «corresponsabilidad» que tienen «los 350 diputados». En este sentido, Herrera admitió que si bien ahora mismo «no salen los números, los demás tienen que mojarse y asumir su responsabilidad» porque «no vale» jugar «las tres cartas» a la vez del no a Rajoy, el no a nuevas elecciones y el no a un gobierno alternativo.

Según el presidente de Castilla y León, es «muy importante» que un partido como el PSOE, que es una «fuerza clave» y que «tanto ha hecho por la democracia» en nuestro país, «no bloquee» la formación de un gobierno.

Herrera no ahorró elogios a la «contribución» del Partido Socialista a «este tiempo de éxitos» que ha vivido España en las últimas décadas. Por eso, a su juicio, es «fundamental» que ahora participe de igual manera en la construcción del futuro, antes de añadir que España y Castilla y León necesitan que el PSOE «tome posición y tome una decisión».