Hablar de los problemas ciudadanos, clave contra la desafección de la política

La verdad y un mensaje que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos son las claves para acabar con su desafección de la política, según se puso ayer de manifiesto durante la mesa redonda «¿Aún son creíbles los partidos políticos?», dentro del curso «Portavoz. El malabarista de la palabra», organizado por la Universidad Europa Miguel de Cervantes. Los portavoces en las Cortes autonómicas del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio; del Socialista, Luis Tudanca, de Podemos, Pablo Fernández; Ciudadanos, Luis Fuentes, e IU, José Sarrión, moderados por el delegado de ABC en Castilla y León, José Luis Martín, expusieron su punto de vista sobre la comunicación política y la forma de llegar a los ciudadanos. Así, según Sanz Vitorio, «lo más importante para comunicar es tener algo que decir» y, aunque sin citar a nadie, se refirió a los políticos a los que les sobran diez de los 140 caracteres cuando ponen un tuit, por falta de contenido. Para el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, «lo fundamental es decir la verdad» porque «el arte de comunicar debe ser el de decir la verdad y con coherencia», insistió. El representante de IU, José Sarrión, puso la nota académica al recordar que los debates sobre la retórica nacen en la antigua Grecia, con Sócrates y Platón y recordó después la acepción griegra de idiota (idiotes), como «aquella persona que utilizaba la retórica para sus asuntos personales».

También Luis Tudanca insistió en que «hay que tener algo que comunicar» y reconoció que la brecha que se ha creado entre la sociedad y los políticos «tiene que ver con la pérdida de credibilidad, porque hemos mentido y hay veces en las que no hacemos lo que decimos», de ahí que, para el portavoz socialista «es muy importante para la comunicación decir la verdad y ser coherentes».

«Hay que asumir que todo aquello que vamos a hacer no tiene por qué contar con el apoyo de todo el mundo»

El portavoz de Ciudadanos introdujo un nuevo elemento en el debate como es el contenido del mensaje. «Lo más importante es el fondo, lo que vamos a decir, ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos y buscar la solución». En este punto, Sanz Vitorio se refirió a las críticas que se hizo en su momento al PP por haber fallado en la Comunicación de sus políticas en plena crisis económica y aunque no cree que su partido comunique mal, sí reconoció que «hay que asumir que todo aquello que vamos a hacer no tiene por qué contar con el apoyo de todo el mundo».

La mesa redonda sirvió, además, para poner sobre la mesa aspectos de la comunicación política como que debe existir una «exquisita educación por muy descarnada que sea la crítica», en palabras de Pablo Fernández, o la «superficialidad que impone la rapidez y que deja ideas que no se sabe de dónde han salido», se quejó Sarrión. La mesa concluyó con el debate sobre los llamados «populismos» en los que, según Tudanca, «en ellos, lo importante no es el fondo de las cosas, sino que tiene que ver con el camino más rápido para llegar al poder», un planteamiento que no compartió Sarrión para quien «aunque se ha denostado el concepto populismo, se trata de una corriente política».