Guardo no quiere a Kiko Rivera

No es la primera vez que un pueblo de Castilla y León rechaza de forma rotunda la actuación del hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, en sus fiestas patronales. Ya lo hizo hace tres años el municipio vallisoletano de Medina del Campo. Y la enrocada lucha a través de las redes sociales y de la plataforma Change.Org, a través de la cual recogieron más de 7.000 firmas, logró su cometido, ya que lograron que se cancelase la actuación prevista en las fiestas de San Antolín.

Ahora, los vecinos de Guardo y de la zona de la Montaña Palentina, en Palencia, visto que la estrategia dio resultado, están siguiendo los mismos pasos para evitar un espectáculo con el que consideran que se malgastaría el dinero público. «No puede ser que vayan a gastar nuestro dinero en este vividor», señala el encabezamiento de la petición dirigida al Ayuntamiento, que cuenta ya con la adhesión de más de 1.500 firmantes. «El pueblo necesita cultura y ocio de calidad» o «Con todas las necesidades que tiene mi pueblo y la demanda de unas buenas fiestas... Vamos, que traigan a este personaje me da vergüenza ajena», son algunos de los comentarios de los vecinos recogidos bajo las firmas, quejas de las que también se han hecho eco las populares redes sociales Twitter y Facebook.

#Guardo: Que el Ayuntamiento de Guardo no gaste nuestro dinero en traer a Kiko Rivera... https://t.co/hjbs4xz1Xu vía @change_es — Núria HR 💪 (@kikupipo) 19 de mayo de 2017

Sin embargo, por el momento, el Ayuntamiento de Guardo parece que no está por la labor de evitar la actuación, enmarcada en el evento musical que ofrecerá la macrodiscoteca "Darling" el próximo 10 de junio. «Este tema se ha desmadrado, es una mejora en el pliego y nos va a costar lo mismo el evento musical venga o no Kiko Rivera. Tenemos que hablar con el alcalde, pero la idea es seguir adelante con ello»,ha señalado en declaraciones a El Norte de Castilla, María José García, edil de Fiestas. El alcade, Juan Jesús Blanco, ha insistido en el mismo diario en esta misma línea: «Viendo el cariz que está tomando esto, podemos hacer caso a lo que diga el pueblo, o pensar que no porque algunos manejen las redes sociales van a influir en la forma de gobierno».