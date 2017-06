«El gran fallo del Gobierno es no volcarse en demostrar el valor cultural del Archivo»

La sección de Cultura de ABC está de enhorabuena. En menos de una semana su jefe, el segoviano Jesús García Calero, recibirá dos premios que le hacen «especialmente ilusión». Ayer mismo le fue entregado en la Academia de San Quirce de Segovia por parte del Centro Segoviano de Madrid el premio Marqués de Lozoya de difusión cultural, un galardón que recibe el nombre de un ilustre político, historiador y escritor segoviano que -recuerda el propio García Calero-, inculcó desde sus múltiples facetas «la necesidad de cuidar el patrimonio».

Un papel que el periodista considera que deben recoger los medios de comunicación, «la última frontera en la que el patrimonio se defiende». A juicio de García Calero, la sociedad española debería «hacer todos los esfuerzos» posibles por defender su patrimonio, «no de una manera patriotera, sino como ciudadanos que necesitamos generar una conciencia de que vivimos en un lugar con unos valores que vienen de una historia».

Especializado en asuntos de historia y de patrimonio, el jefe de Cultura de ABC siempre ha dedicado especial atención al patrimonio subacuático e historia naval, que centran su blog «Espejo de navegantes» y que el periodista define como «el último registro histórico donde están todas las claves de la primera globalización del mundo». Su rescate y puesta en valor supondría, a juicio de García Calero, «una oportunidad única» para que España definiera su papel como «cooperadora científica de primer nivel» junto a países como Argentina, Panamá, México o Colombia con el fin de que pudiéramos «sobre la base de investigar un hecho que es pasado nuestro y suyo definir el papel que tenemos nosotros ahora y qué futuro nos gustaría plantear para esa convivencia cultural de lo que salió de aquella civilización creada por España y América».

El jefe de Cultura de ABC defiende que España, «y también Portugal en un momento», tuvieron «un papel fundamental en el progreso de la ciencia que llevó al humanismo y al Siglo de las Luces» y esa historia, «que no se ha contado, está en los prcios». «Parece que el Siglo de las Luces sólo es cosa de los franceses y los anglosajones y es absolutamente falso; la tradición teológica y literaria del Siglo de Oro español no fue la única; hubo una tradición científica maravillosa. Es una historia que jamás nos hemos contado».

El próximo martes 27 de junio, el jefe de Cultura de ABC recogerá el segundo de los premios concedidos, en esta ocasión por la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, cuya labor valora el periodista, ya que pone de manifiesto que «ha sido la sociedad civil la que ha tenido que remangarse y demostrar que hay dudas más que razonables de que este tema se hizo mal, que fueron demasiados los legajos, que el control no fue demasiado estricto y que no se cumplieron las condiciones en algunos casos de dejar copias», motivo por el cual, recuerda el jefe de Cultura de este periódico, ABC se volcó en la defensa de la unidad del Archivo de Salamanca desde que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero comenzara a gestar la ley: «Ha quedado demostrado que había una motivación de supervivencia política de un gobierno al que no importó poner en duda la existencia de una institución».

Doce años después, García Calero insiste en la necesidad de que el Gobierno «haga cumplir bien esa ley y si hay que devolver archivos y documentos que obliguen a ello» y sigue sin entender que «el Ministerio de Cultura no se haya volcado en demostrar el valor cultural» de ese archivo: «El fallo general de todos está en no haber demostrado con exposiciones, publicaciones y divulgaciones que esto es cultura y es historia, dolorosa porque parte de la Guerra Civil, pero compartida». García Calero recuerda que «en España tenemos un grave problema de consensos con la historia y sería «fundamental» que fuéramos honestos con ella, «tanto los de una ideología como los de otra».

Pese a no estar conforme con la gestión que ha tenido el Ministerio de Cultura con el Archivo General de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, considera que la cuestión cultural en general está «más atendida» desde que Íñigo Méndez de Vigo está al frente de la cartera ministerial. No obstante, cree que España no debería «permitirse el lujo de no tener un ministro exclusivamente dedicado 24 horas a la cultura», más si cabe cuando «vivimos en un país cuyo legado más importante al mundo es una civilización que está en la mezcla de dos culturas, la española y la americana, y que gracias a eso tiene un lenguaje potentísimo a nivel mundial con un mercado para productos culturales de más de 500 millones de personas».

Preguntado por un diagnóstico de cuál sería la actual situación del sector cultural en esta incipiente etapa «postcrisis», García Calero lo tiene claro: «Después de la crisis el dinero se ha ido de la cultura, así que hay que buscar un modelo en el que la financiación pueda venir de otro lado, y la única opción es la sociedad civil, el mecenazgo. Hay que hacer urgentemente que eso sea mucho más posible y eficiente», ya que opina que «una sociedad que lleva tantos años viviendo en libertad necesita poder implicarse en la cultura porque es algo que genera conciencia de país en un momento en el que España tiene unas crisis de identidad evidentes».