Economía Gobierno, Junta y Asturias se reunirán este jueves con Iberdrola El Gobierno regional y el Ministerio piden a los socialistas que apoyen el decreto que dificulta cerrar centrales

I. JIMENO

Valladolid 22/11/2017 09:33h Actualizado: 22/11/2017 09:33h

La reunión prevista para analizar el futuro de las centrales térmicas de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) tras pedir Iberdrola permiso para cerrarlas se celebrará este jueves en Madrid con la participación del ministro de Industria, Álvaro Nadal, y los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y Asturias, Javier Fernández, informa efe. En el encuentro está prevista también la participación de representantes de la dirección de la eléctrica, cuyo presidente, Ignacio Galán, ha defendido la decisión tomada por su compañía, que ha vinculado la reducción de las emisiones contaminantes y la dinámica de cierres emprendida.

A raíz de la solicitud de autorización anunciada el día 10, ambos ejecutivos autonómicos han mostrado su rechazo a esta medida y el Ministerio ha adelantado que únicamente permitirá cierres de centrales energéticas cuanto se planteen «por motivos claros y por falta de rentabilidad».

Precisamente el cierre de la central palentina protagonizó ayer el pleno de las Cortes. «No vamos a hacer lo que ustedes en el Congreso de los Diputados. De ninguna manera», respondió tajante la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, a la pregunta cargada de reproches de la socialista Consolación Pablos por el «irreparable daño» a la comarca palentina de Guardo que supondrá el cierre anunciado por Iberdrola de su térmica palentina. «Es su obligación. Hagan lo que tengan que hacer para evitar el cierre de la térmica», reclamó la procuradora del PSOE, después de que Del Olmo le recordarse que es «competencia» del Gobierno la apertura o cierre de estas instalaciones y tachase de «poca vergüenza» plantear esa pregunta después de que los socialistas se sumasen hace un mes en la Cámara Baja a una iniciativa de Podemos para adelantar cinco años el cierre de las térmicas. y que ha precipitado el anuncio de la eléctrica.

«Lo único que han hecho es venir a decir una cosa aquí, y en Madrid, otra», reprochó la consejera, quien llamó a los socialistas a «trabajar juntos» por el sector del carbón. Y es que, recordó, para que las cuencas tengan actividad necesitan unas empresas que lo quemen, y ésas son las térmicas, a las que subrayó, el PSOE ha querido dar la puntilla anticipada.

La consejera pidió al PSOE y a su secretario regional, Luis Tudanca, que «convenza» a su líder nacional, Pedro Sánchez, para que vote «a favor» del proyecto de decreto ley elaborado por el Ministerio de Energía para evitar el cierre de las térmicas. «Ustedes ni siquiera están en línea con el Gobierno» para sacar adelante estar norma que «salvaría» al sector vinculado a la minería del carbón, advirtió Del Olmo.

«Motivos ideológicos»

Precisamente también ayer, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, criticó al PSOE por no apoyar la elaboración en el Congreso de una norma «con rango de ley» que fije los criterios para autorizar el cierre de centrales eléctricas. «Por motivos ideológicos no quieren colaborar con el Gobierno», aseguró Nadal en el pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora socialista Rosa María Aldea sobre el futuro de las centrales de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia), cuyo cierre ha anunciado Iberdrola. Y es que, recordó el ministro, desde febrero están reclamando el apoyo de los socialistas, pero lo «ha negado», informa Efe. «Me pregunta usted qué hago yo para que no se cierren esas centrales. Hago todo lo que puedo sin su ayuda», afirmó Nada, quien pidió a la senadora del PSOE que «convenza a sus compañeros de partido del daño que están haciendo», ha dicho Nadal dirigiéndose a la senadora socialista.

También el presidente de la Junta había recriminado antes en el pleno de las Cortes, aunque sin citarlo expresamente, que el PSOE se sumase en el Congreso al apoyo a ese cierre anticipado de las térmicas a 2020, cinco años antes de lo marcado por la normativa europea y cuando el Gobierno español está tratando de retrasarlo un lustro más. Una moción sacada adelante en el Congreso que Herrera calificó de «bochorno».