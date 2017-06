La corrupción en España arrasa y devora a todo aquel al que simplemente le roce. En Castilla y León tampoco nos hemos librado. A pesar de que aún no hay sentencias y de que todo está en fase de instrucción (tanto en el caso de la «Perla Negra» como en la trama eólica), lo que día tras día publicamos los medios ya hace pensar que algo huele a podrido. Ese hedor invadió ayer el hemiciclo de las Cortes durante el Debate de la Comunidad más difícil de Juan Vicente Herrera. Un pleno que debía haber servido para examinar un año de gestión y fijar políticas de cara a lo que queda de legislatura, quedó ayer enturbiado por estos execrables asuntos investigados actualmente en los juzgados de Valladolid.

De poco le sirvió a Herrera sacar pecho por los evidentes logros económicos alcanzados, el gran número de promesas cumplidas o los buenos datos obtenidos en el informe PISA y otros tantos que nos colocan a la cabeza de España en sanidad y servicios sociales, es decir, con lo que el ciudadano se topa en el día a día, y lo que realmente le ocupa y le preocupa. Sin embargo, el altavoz de la corrupción es más potente y Herrera se vio arrastrado como nunca por una oposición insaciable, que imputa delitos a exaltos cargos pese a ser, de momento, sólo investigados; que pide dimisiones al más alto nivel, sin que aún haya sentencias firmes, y que se pasa por el arco del triunfo la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pensada por los propios partidos para no criminalizar antes de tiempo. Herrera, que quizá cometió la imprudencia de «poner la mano en el fuego» por Tomás Villanueva, en quien en el pasado había confiado tantas cosas, sufrió ayer furibundos ataques de los contrarios. Corrupción, corrupción y corrupción fue lo que más se escuchó en el Parlamento. No fue la pena del telediario, no, fue la de los que tienen prisa por llegar al poder. Pese a ello, Herrera logró pasar el examen. El problema es que sabe que aún le queda por delante un curso complicado y al albur de lo que digan los jueces.