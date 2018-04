Fomento Fomento cambiará vallas del AVE y las autovías para evitar el paso de conejos Adif colocará la nueva protección en la vías en obras y en unos 40 kilómetros ya existentes

MONTSE SERRADOR

Valladolid Actualizado: 03/04/2018 08:41h

El Ministerio de Fomento modificará las vallas de un número aún por concretar de kilómetros de autovías y de AVE con el fin de cortar el paso a los conejos que se reproducen en los taludes y que se extienden por los sembrados, ocasionando graves daños en los cultivos. Estas fueron algunas de las medidas que se pusieron sobre la mesa ayer en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que acogió una nueva reunión de la mesa de trabajo creada hace varias semanas para buscar soluciones a la superpoblación de conejos en determinadas zonas de la Comunidad, sobre todo en aquellas con más kilómetros de autovías y de Tren de Alta Velocidad, como ya adelantó ABC. Al encuentro asistió el titular del departamento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, directivos de Adif (el gestor de las infraestructuras ferroviarias), de la Dirección de Carreteras del Estado, de la Confederación Hidrográfica del Duero y las de las organizaciones agrarias (Asaja, La Alianza UPA-COAG y UCCL).

De esta forma, según informó el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, los responsables de Adif aseguraron que en todos los kilómetros en construcción de la Alta Velocidad se instalará un vallado adecuado para evitar que los conejos puedan pasar de los taludes, donde se encuentran las huras, hacia las superficies de siembra. En las líneas ya construidas, se apuntó que se cambiaran las vallas de unos 40 kilómetros, considerados los puntos más críticos y donde la presencia de estos animales está causando más daños. En cuanto a las autovías, donde estos pequeños mamíferos campan a sus anchas, los responsables del Ministerio han anunciado un análisis de las zonas más afectadas con el mismo objetivo de colocar una protección que impermeabilice estos terrenos intermedios de paso a los cultivos. La tercera de las medidas, que ya se lleva realizando semanas, es la flexibilización al máximo de la Ley de Caza, de forma que se autoricen todas las peticiones para cazar conejos en aquellas zonas en las que sean necesarias, al considerarse aprovechamiento cinegético, ya que en otras no existe límete de capturas como consecuencia del problema existente. El propio consejero, Juan C arlos Suárez-Quiñones, reconoció ayer antes de la reunión que se han concedido decenas de autorizaciones, precisamente con el objetivo de mermar la superpoblación de conejos.

Con estas medidas sobre la mesa, el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, valoró «la intención, el convencimiento y la voluntad del consejero de Fomento» para buscar soluciones a un problema que está causando graves pérdidas en sus producciones, aunque reconoció que «no va a haber resultados de hoy para mañana». A su juicio, será necesario extender esas medidas a todo el territorio, no sólo a las zonas más críticas y donde más daños están haciendo los conejos. En cualquier caso, «hasta que no vemos resultados no estaremos satisfechos». Dujo señaló, además, que el adecuado vallado de las infraestructuras es una medida, incluso, de seguridad, ya que las madrigueras de los conejos acaban por horadar el terreno bajo la carretera o la vía con el peligro que eso puede suponer.

El responsable de Asaja reclamó una vez más que la Consejería de Agricultura declare plaga la superpoblación actual, «porque ese era el espíritu de la Ley Agraria» y porque, desde su punto de vista, en las zonas con mayores problemas, como son las proximidades de las infraestructuras, no es una especie cinegética porque ahí no está permitida su caza.