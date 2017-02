El fiscal pide 23 años para la viuda de Larralde y 22 para el autor del crimen

El fiscal y la acusación particular presentaron ayer sus peticiones definitivas de penas para los acusados de la muerte del ex boxeador leonés Roberto Larralde, dejando para su viuda Miriam, a la que consideran coautora por inducción, las solicitudes más elevadas, en concreto, 20 años de cárcel por el asesinato y tres más por la agravante de parentesco.

«Quiso librarse de un marido molesto para continuar su relación sentimental», resumió el fiscal para referirse al idilio que mantenía con Julio, el acusado de ser el inductor de los hechos que se juzgan desde el pasado 24 de enero en la Audiencia Provincial de León.

Para José Ramón V., acusado de ser el autor material del crimen y al que reconocen atenuante de toxicomanía, reclaman 20 años por el asesinato con alevosía y dos por tenencia ilícita de armas. Dan por demostrado que la noche del 13 de septiembre de 2014 mató de un disparo en la cabeza y por la espalda a su amigo, al que llevó engañado a un paraje de Santa Olaja de la Ribera, supuestamente por un «palo» que estaban preparando.

Lo hizo, según fiscal y acusación particular, por encargo de Julio, empresario con el que mantenía relaciones laborales y que le habría ofrecido dinero para librarse del marido de su amante. Como inductor del asesinato, solicitan para él 20 años de privación de libertad.

La misma pena plantean ambos para otros dos acusados. Se trata de Froilán, el detective privado al que se le atribuye haber prestado asesoramiento para urdir el supuesto plan del asesinato; y para Carlos, el empleado de Julio que en la noche de los hechos hizo varias llamadas telefónicas encargadas por éste para deslocalizar el móvil de José Ramón, informa Ical.

Los más beneficiados en las peticiones definitivas son los acusados relacionados con el arma con la que se dio muerte a Roberto. Se da por hecho que no estuvieron implicados en la muerte del ex boxeador y se deja la solicitud de pena en un año de prisión en ambos casos para el propietario de la pistola y seis meses y un año respectivamente, según los planteamientos de fiscal y acusación particular, para el que se la vendió al supuesto asesino.

En la jornada de hoy se fijarán las posturas de las defensas. El jurado iniciará la deliberación la próxima semana y se espera que el veredicto se emita antes de que finalice.