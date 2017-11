Sanidad Los farmacéuticos de Castilla y León piden un consumo responsable de antibióticos Insisten en la necesidad de prescribir y cumplir los tratamientos para preservar su efecto durante más tiempo

Los farmacéuticos de Castilla y león han recordado este sábado a la ciudadanía la necesidad de un consumo responsable de los antibióticos con el fin de poner freno a la resistencia bacteriana.

La presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl), Raquel Martínez, ha recordado que las resistencias a los antibióticos por parte de las bacterias pueden ocurrir de manera natural como consecuencia de mutaciones, «pero lo que realmente acelera la aparición de resistencias es el uso excesivo o inadecuado de antibióticos».

A través de un comunicado, con motivo de la celebración hoy del Día Europeo del Uso Prudente de los Antibióticos, Martínez ha insistido en la necesidad de prescribir y cumplir los tratamientos para preservar su efecto durante más tiempo.

«Las oficinas de farmacia no pueden dispensar antibióticos sin receta, no se pueden abandonar los tratamientos antes de tiempo y las gripes, catarros o resfriados no están provocados por bacterias, sino por virus, por lo que el uso de antibióticos no está indicado», ha recordado la presidenta con el fin de garantizar la eficacia de esos medicamentos.