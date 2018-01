Caso Arandina ¿Qué falta por investigar en el caso de la Arandina? La Audiencia de Burgos considera que el caso está «aún en fase inicial»

J. M. A

Valladolid 11/01/2018 08:50h Actualizado: 11/01/2018 08:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La instrucción del procedimiento abierto por el caso de la presunta agresión sexual a una menor de quince años por parte de los tres exfutbolistas de la Arandina, en prisión provisional desde el pasado día 15 de diciembre, está «aún en una fase inicial», según recalca el auto de la Audiencia Provincial de Burgos en el que se rechaza la puesta en libertad de los denunciados. Se señala en este sentido que se está pendiente de la obtención de resultados en diligencias ya practicadas y se apunta a la realización de «otras necesarias para el esclarecimiento definitivo de los hechos y su autoría». Entre las primeras, se cita la intervención de los teléfonos móviles utlizados por los tres investigados y por la menor «para la obtención y volcado de conversaciones en redes sociales, fotos, vídeos u otro contenido que tuviera relación con los hechos objeto de investigación» que está realizando el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de la Polícía Judicial de Valladolid y cuyo resultado «de momento no consta». Además, también está «pendiente» el análisis y volcado del contenido de un disco duro.

También el tribunal recuerda que de momento no ha sido llamado a declarar el cuarto joven, integrante de la plantilla de la Arandina, que aparecía sentado en el salón de la vivienda de los tres imputados en el video musical que grabó la joven el día de los hechos. Al respecto, cabe recordar que según la propia menor esta persona abandonó la vivienda antes de que se produjera la presunta agresión sexual.

Además, la defensa de V.R., de 19 años, también ha solicitado que se realice por parte del gabinete psicosocial adscrito al juzgado un estudio pericial psicológico del investigado y la menor «para determinar la próximidad de madurez o no entre ambas y las circunstancias que determinen, en su caso, si las diferencias de edad y madurez entrañan una explotación de la vulnerabilidad de la joven y una clara situación de abuso». Y es que en el propio auto se recuerda que para «estimar la exclusión de responsabilidad» en un caso como el que se investiga -con una menor de 15 años como presunta agredida- deben concurrir «acumulativamente» los requisitos de que hubiera «prestado libremente el consentimiento», que «entre el sujeto activo y pasivo existe una proximidad de edad» y que entre ambos «exista además una proximidad en el grado de desarrollo o madurez». Además, los magistrados de la Audiencia de Burgos estiman que esta diligencia «podría extenderse a los otros dos investigados en la causa». De momento, no les consta «la admisión o no de la petición de parte y, en su caso, el resultado de dicha pericial».

Además, y como otro de los elementos que hacen «aconsejar» el mantenimiento en prisión de los tres jóvenes, estiman en el auto que pueden existir «otras diligencias» instructoras, entre las que citan más declaraciones de menores, examen de las redes sociales y un informe pericial psicológico de veracidad o credibilidad sobre «la menor víctima».