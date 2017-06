Las facultades de Medicina frenan el acceso ante el «desajuste» con las plazas MIR

Muy negro ven el futuro para los estudiantes de Medicina las facultades y los propios alumnos si no se consigue frenar la aparición de nuevos centros y si siguen aumentando las plazas de nuevo ingreso, pero no ocurre lo mismo con los puestos del sistema MIR (médico interno residente). Y es que en la actualidad España tiene 42 facultades de Medicina, la cifra más alta de Europa, lo que provoca un «desajuste» importante entre los alumnos que dejan la universidad y las plazas para formarse como especialistas -en el curso pasado se presentaron cerca de 13.000 candidatos para tan sólo 6.000 puestos -. Actualmente en España no se puede ejercer en el sistema público de salud sin una especialización, por lo que serán muchos los que se queden en el camino y no llegarán a cumplir su vocación. Mientras, la cifra de estudiantes que inicia estos estudios crece año tras año en todo el país con la apertura de nuevos centros.

Así las cosas, las dos facultades públicas de Castilla y León, Valladolid y Salamanca, ya se han puesto manos a la obra para impedir que los alumnos que salen de sus aulas vayan directamente al paro o a dedicarse a algo que nada tiene que ver con la Medicina. La institución salmantina lleva ya cinco años reduciendo las plazas de acceso mediante un acuerdo con la Consejería de Educación para intentar corregir el desajuste. Así, de las 220 de nuevo ingreso que tiene oficialmente autorizadas, únicamente ofertará el próximo curso 182 y su objetivo es quedarse en las 180 en el ciclo 2018-2019.

El decano de la Facultad de Medicina de Salamanca, Francisco Javier García Criado - D. ARRANZ

La misma medida adoptarán por primera vez ya para el próximo curso en Valladolid, donde serán cinco plazas menos las que se ofrecerán hasta quedarse en 180, lejos de las 195 que se plantearon en el ciclo 2014-2015, aunque la cifra ideal de estudiantes d nuevo ingreso ahora mismo estaría en 145, señalan desde la institución docente vallisoletana.

Aumento exponencial

La Consejería de Educación ya ha mostrado su postura favorable a estas medidas. Su responsable, Fernando Rey, aplaudió esta iniciativa de los dos centros públicos que forman a los futuros médicos. Es más, consideró que otras titulaciones, que también están «sobredimensionadas», como las vinculadas a Educación, deberían implantar acciones similares. «Son carreras muy demandadas por los alumnos de Castilla y León y de toda España, pero la realidad es que el mercado laboral no puede absorber a todos», remarcó.

También los alumnos piden que se limite el acceso. Desde el Consejo Estatal de Estudiantes se han manifestado en contra del «aumento exponencial» del número de estudiantes y facultades. En los últimos diez años han surgido un 50 por ciento más de titulaciones de grado con respecto a las 28 que existían en 2008. Un incremento en el alumnado que las facultades han tenido que asumir con problemas, tanto por la falta de profesorado como por la dimensión de las infraestructuras para acoger cada vez más alumnos.

Más plazas en la región

Por otra parte, desde la Consejería de Sanidad, la directora general de Profesionales, Concha Nafria, aseguró a ABC que en la región la formación de residentes se adapta cada ejercicio y a las necesidades asistenciales, pero en los últimos años no se han reducido las plazas. De hecho, este año han pasado de 436 a 446, diez más en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, que, previsiblemente, volverá a crecer en 2018 porque actualmente es una de las áreas en las que existe mayor demanda. Si bien explicó que la oferta de plazas formativas «no puede ser ilimitada» y que en los últimos años se han cubierto el cien por cien de las que ha ofertado la Comunidad.

Para el decano de la Facultad de Medicina de Salamanca, Francisco Javier García Criado, «parece irracional que los que tienen que tomar las decisiones incrementen innecesariamente el número de alumnos si no conlleva un aumento de las plazas para MIR». Y es que, a su juicio, resulta «absolutamente demencial» que la sociedad esté gastando una cantidad importante en la formación de alumnos -se estima que 12.000 euros al año por cada uno de los estudiantes-, cuando éstos no van a poder devolver esa inversión. No obstante, según su homólogo en la Universidad de Valladolid, José María Fidel Fernández, de nada serviría que las universidades públicas de Castilla y León intenten solucionar este problema por sí solas, según el. «Tenemos que reducir las plazas todos», también las instituciones privadas.

Los propios alumnos de Medicina están de acuerdo en que no se aumenten las plazas ni el número de facultades y exigen, además, que se respeten los números clausus. Así lo explica el representante de los estudiantes de la Universidad de Salamanca, Juliusz Szczesniewski, quien se muestra convencido de que el modelo español de facultades no es el adecuado.