La exdiputada de Cs transfirió 6.000 euros del grupo a cinco ONG’s antes de dejar el partido

La diputada de Segovia no adscrita, María Cuesta, confirmó ayer que ha sido denunciada por Ciudadanos ante el Cuerpo Nacional de Policía por unos movimientos realizados desde la cuenta del Grupo Provincial justo anes de abandonar su cargo de portavoz por diferencias con la cúpula provincial. Cuesta reconoció que ella era la única que figuraba con firma en la cuenta y que fueron donativos a cinco ong’s. Desde Cs Segovia pidieron respeto para que se investiguen con tranquilidad los hechos.

María Cuesta afirmó que recibió una llamada de la Policía Judicial informándole de la investigación que había en curso, tras una denuncia presentada por el actual secretario de Ciudadanos Segovia, Alfonso Martín, por unas transferencias bancarias realizadas desde la cuenta del grupo provincial.

La exportavoz de Cs en la Diputación aseguró que, ante la disolución del grupo tras su baja como militante, le pareció que la mejor salida para el dinero que recibe cada partido era entregarlo a entidades sin ánimo de lucro.

«Fueron donativos de 1.269 euros cada uno para Apadefim, Autismo, Parkinson, la Asociación Española Contra el Cáncer y Aspace», dijo. La actual diputada no adscrita explicó que este dinero no iba ir a parar a las arcas de Ciudadanos sino que tenía que ser devuelto a la Diputación, y pensó en «hacer algo beneficioso para la provincia», para ayudar en la labor que realizan estas ONG’s en Segovia.

María Cuesta reiteró que sólo figuraba su firma porque era la única diputada. «Si hubiéramos sido dos diputados, este paso se lo tenía que haber consultado a mi compañero, pero sólo estaba yo». Aseguró que Alfonso Martín le acusa de no haber contado con su autorización para hacer estas transferencias que realizó por banca electrónica, y cuya copia ha entregado a la Policía.

Desde Ciudadanos en Segovia no van a realizar declaraciones sobre este asunto hasta que no finalice la investigación, y piden respecto absoluto a los pasos policiales y judiciales que se den para esclarecer si en esta actuación hay o no algún hecho constitutivo de delito.