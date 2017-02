Escaso apoyo del «aparato» del PSCL a Patxi López

Patxi López aseguró ayer que habrá «una papeleta» con su nombre en la elección del nuevo secretario general del PSOE porque no va a hacer «apaños ni pactos extraños por arriba». Dejó claro en un acto en Burgos que no piensa renunciar ni rendirse y que, «oigáis lo que oigáis por ahí», llegará hasta el final para que los militantes puedan «elegir con absoluta libertad».

Salga o no elegido, El precandidato a las primarias abogó por la unidad del partido y señaló que no formará parte de «camarillas para jugar a dividir». En este sentido, afirmó que pondrá todo de su parte para que el el próximo Congreso «no sea de división, de enfrentamiento» sino que salga una «dirección de integración» que sume ideas, voluntades y compañeros y compañeras de diferentes sensibilidades.

Patxi López realizó estas declaraciones en un acto público donde estuvo acompañado por el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que no hizo declaraciones -al igual que hace una semana en el mitin de Pedro Sánchez en Valladolid- y fue presentado por el secretario local del partido, Daniel de la Rosa quien recordó su vinculación con Burgos donde ha participado en diversas ocasiones en actos de campaña. Algo más de un centenar de personas llenaron el Monasterio de San Agustín. Entre ellos, la número 2 del PSCL, Ana Sánchez; la secretaria provincial y diputada, Esther Peña, el ex alcalde Ángel Olivares y el ex secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado. Sin embargo, la presencia de cargos del PSCL fue insignificante comparada con el que protagonizó Sánchez en la Cúpula del Milencio hace ocho días y al que acudieron procuradores, alcaldes y miembros de la Ejecutiva Autonómica en una clara muestra de que los tudanquistas parecen apostar por el madrileño -los críticos están a la espera de que Susana Díaz se presentar para defendar a la andaluza-.

Si se convierte en secretario general, Patxi López se comprometió a dedicarle todo su tiempo al partido porque, en estos momentos, el PSOE «no puede permitirse el lujo» de tener un líder «a media jornada». Además, Patxi López consideró necesario regular la participación dentro del partido para que «si los militantes eligen al secretario general, solo los militantes puedan revocarlo». «Unir el partido» es el principal objetivo de Patxi López que apuesta por “reconstruir” el proyecto socialista para este nuevo siglo en el que considera que son la única alternativa al PP. El candidato a la secretaría general del PSOE señaló que «las otras vías ya se han probado y fracasaron» cuando «nacionalistas y populistas» dijeron «no»a un gobierno socialista y «nos condenaron a otros cuatro años más de Rajoy».