Ignacio Miranda - Por mi vereda Lío entre zascandiles «La unidad nacional de más de quinientos años no se puede destruir por la locura de unos días»

Confinado durante cinco años en San Marcos de León, esa joya renacentista que ahora es parador como antes sirvió de casa de escolapios o cuartel de caballería, el mordaz Francisco de Quevedo se quejaba del frío y la humedad. Ahora, por tan señorial edificio ha pasado Rodolfo Martín Villa, gentilhombre de Adolfo Suárez y caballero de la orden de la Transición, que viene a ser como antaño la de Santiago, para desgranar con su verbo pausado asuntos candentes de la España de hoy desde la óptica de sus incombustibles 83 años, la mayor parte de ellos en diversos destinos de la vida pública.

El hijo más ilustre de Santa María del Páramo, que de joven presidió el SEU y de mayor ENDESA -por algo es ingeniero industrial-, sigue defendiendo el uso del carbón como fuente de energía y muestra su preocupación por el futuro de la central de Compostilla. A su juicio, es un error prescindir tanto de las térmicas como de la energía nuclear, y censura la escasa sensibilidad de los empresarios del sector eléctrico.

Tras siete semanas de golpe de estado que de no ser por su gravedad parecería una charlotada, como exministro del Interior considera que su origen se sitúa en la deslealtad de los dirigentes catalanes a la Constitución española, con la ventaja de que el marco legal permite una solución civil y no militar al desafío secesionista. El proceso en el Senado va a ser largo y nos puede llegar a aburrir más todavía, advierte, pero debe resultar «jurídicamente impecable». Una acertada reflexión para contrarrestar a esa jarca independentista de zascandiles y tarambanas, de paranoicos y perturbados, reñidos con la ley, la ética y la estética. «La unidad nacional de más de quinientos años no se puede destruir por la locura de unos días», apostilló, como don Francisco exclamaba: «Miré los muros de la patria mía...».