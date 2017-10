José Gabriel Antuñano - El callejón del gato La encrucijada del PSCL «Tudanca ha callado frente a sus mayores pero, como Puente, ha roto la sintonía sin ánimo de recobrarla»

A Luis Tudanca le queda poco para poner el contador a cero y enfilar la cita electoral de 2019, crucial para él y su partido. A las consecuencias del tsunami catalán, que a saber cómo andará en la primavera electoral, pero que causará daños en su partido en el ámbito estatal, tendrá que sumar el cierre de las fracturas en el PSCL: unas entre las dos facciones de los socialistas, evidenciadas en los congresos provinciales; la segunda, generacional, porque un partido que no reconoce y respeta su pasado compromete su futuro. Tudanca ha callado frente a sus mayores pero, como Puente, ha roto la sintonía sin ánimo de recobrarla. A esta carencia de unidad interna, se suman las de los socialistas con otras formaciones próximas: el episodio de Fagúndez con Guarido en Zamora, no augura ningún talante de diálogo entre los nuevos secretarios generales provinciales, muy cortados por el patrón de Ana Sánchez o del propio secretario.

El otro problema, se concreta en construir su propio perfil en unos momentos donde el socialismo retrocede vertiginosamente en Europa, porque sin ideología y con pragmatismo acomodaticio empieza a carecer de sentido. Tudanca necesita pensar en positivo, moderno y profundo para ocupar un espacio propio en Castilla y León. Hasta ahora se le conoce en la vida pública por el no es no a cuanto emana de la Junta y la falta de espíritu propositivo. En la Comunidad esta política no es rentable. Los ciudadanos de aquí votan a favor cuando se aportan soluciones a sus problemas y, acaso por el conservadurismo genético, son poco proclives a algaradas al estilo de Gamonal. El cambio no lo construirá ni con políticas insulsas ni con el insulto. Necesita ilusionar con conocimiento de la región, propuestas y unidad interna.