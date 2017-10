Cine Emma Suárez y Luis Tosar echan en falta más mujeres guionistas Los actores españoles reciben en la Seminci de Valladolid sendas Espigas de Honor

M. ANTOLÍN

Durante una Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid con más presencia femenina de lo habitual, los actores Emma Suárez y Luis Tosar aseguraron ayer que echan en falta más guionistas mujeres en España. Ambos recibieron ayer la Espiga de Honor de la 62 edición del festival, donde la mitad de las películas que compiten en la sección oficial están capitaneadas por directoras.

Esta apuesta por la mirada femenina fue aplaudida por los dos intérpretes, pero defendieron la necesidad de que también esté más presente esa visión en los guiones. De esta manera, se conseguiría tratar los personajes femeninos «desde la realidad y no desde tópicos», aseguró Emma Suárez.

Lo que sí se suele notar, explicó por su parte Luis Tosar, es que en la mayoría de los guiones los «personajes centrales» son masculinos, algo que quizá ocurre porque «hay muy pocas guionistas».

Juntos trabajaron en la película «Besos para todos», de Jaime Chávarri, y juntos recogieron ayer el premio honorífico de un festival del que destacaron su «valentía» por apostar por un cine independiente y de autor. En un encuentro con los medios de comunicación, los dos actores aseguraron ser afortunados por poder trabajar en el cine español. «Por suerte me he sentido a gusto y me han ofrecido proyectos suficientemente tentadores y excitantes», explicó Luis Tosar, que también reconoció que, a veces, como le ha ocurrido a algunos de sus compañeros, no queda más remedio que trabajar en producciones extranjeras para poder seguir trabajando en el séptimo arte.

Al inicio de su trayectoria se remontó Emma Suárez a preguntas de los periodistas. Recordó que comenzó en el cine con 14 años en «Memorias de Leticia Valle» y que, poco a poco, fue encontrando su vocación. «Me consideré una intrusa durante mucho tiempo», confesó, antes de reconocer que «es un regalo» el haber podido dedicarse al cine. Ya con varias décadas de carrera y con varios premios que reconocen su labor, aseguró que lo que nunca debe faltarle a un actor es la ilusión. «Es absolutamente necesaria para poder sacar adelante un proyecto, a pesar de lo complicado que suele ser», aseguró.

Ninguno de los dos se plantea por el momento dar el paso a colocarse detrás de la cámara. «Últimamente me parece muy complicado, hoy tienen que implicarse de una manera bestial para poder levantar una película», explicó Luis Tosar sobre el trabajo de los realizadores. Es un «compromiso impresionante», en opinión de Emma Suárez. Es necesario tener muy «clara» la historia y deben tomar «todas las decisiones». Por eso, a la actriz le «impone mucho respeto» dirigir una película.