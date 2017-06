La edil de Cultura de Zamora ve «neopuritarismo extremo» en las críticas al cartel de la Feria del libro

La edil de Cultura, María Eugenia Cabezas (IU), ha mostrado su asombro por la crítica del grupo de Feminismos de Podemos Zamora sobre el cartel de la Feria del Libro el el que se ve el cuerpo de una mujer, de espaldas y desnuda, cubierta parte de su espalda por un libro abierto a modo de alas y tapado parte del trasero por sus manos superpuestas. por verla «desproporcionada» y representa una «especie de neopuritanismo» que viene de sectores que se consideran progresistas. Cabezas, que se definió también como feminista, indicó que un desnudo humano no es ofensivo, ya que además el utilizado para la Feria del Libro no presenta a la mujer ni en actitud sumisa ni denigrante y ni siquiera en una actitud erótica, sino de forma «muy neutra y naif». Por ello, definió de «neopuritanismo extremo» disfrazado de progresismo el sector del que proceden las críticas, ya que parten de quienes «están con la lupa a ver si ven un trozito de carne». Cabezas confesó que cuando vio por primera vez el cartel en lo primero que se fijó fue en el libro abierto a modo de alas que evoca la puerta a la evasión y a hacer volar la imaginación que representan los libros y no en que pudiera verse parcialmente el culo de una mujer.

El desnudo, según recordó, está presente en el arte a lo largo de la historia, tanto masculino como femenino. Sin embargo, el grupo de Feminismos de Podemos Zamora, ve «un despropósito» que se pretenda fomentar la lectura como motor de igualdad, libertad, educación y cultura y para ello se caiga a la vez en «estereotipos publicitarios».

El PP pedirá explicaciones

Mientras, desde el PP se mostró sorpresa porque las críticas vengan de un grupo como Podemos, cuando se han denunciado casos de acoso a periodistas desde esa formación. Así lo puso de relieve la portavoz municipal del PP y senadora, Clara San Damián, que no obstante anunció que pedirá explicaciones de por qué se ha elegido ese cartel y en base a qué criterios.