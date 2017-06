Pau Donés: «Me costó un poco el volver a pensar que la vida es un sueño»

Con 50 «palos» a sus espaldas, Pau Donés, a quien esos años «no le parecen muchos», regresa a la escena musical nacional e internacional con un nuevo disco con su grupo Jarabe de Palo. El álbum, que lleva ese mismo nombre, «50 palos», y un libro en el que refleja sus pensamientos más íntimos, son una carta de presentación para celebrar ese medio siglo de vida.

-En el disco repasa sus mejores temas dándoles una vuelta de tuerca -introduce, entre otras novedades, un piano y un violonchelo-. ¿Qué ha provocado esa renovación?

-Estamos de celebración y quisimos hacer algo especial. Empezamos con el piano, nos encantó, metimos algún arreglillo más las cuerdas, la percusión, alguna base programada... y nos quedó un disco con 21 temas de los de siempre, versionados con esta idea, más un tema nuevo. De esta propuesta sale lo que es el directo. Yo había estado 2 años apartado de los escenarios y quería regresar celebrando. Queríamos un show donde tuviese una cierta interacción entre la gente que quiera saber cosas de mí. Se trata de un espectáculo diseñado exclusivamente para teatros y, además, único, porque lo vamos a hacer este año y nunca más.

-Y tras este proyecto llegó la posibilidad de escribir un libro

-Sí, éste quizá sea un proyecto más personal, más de Pau Donés. Empecé a escribir, me encantó y salió un libro con 50 capítulos cortos que hablan de 50 películas, anécdotas, sentimientos y emociones que tengo en la cabeza y que quería compartir.

-Por sus palabras se nota que quería volver a estar de gira...

-Pues sí, la verdad. Ya este pasado verano hicimos algunos conciertos con la banda, pero este espectáculo es diferente. A la gente le gusta, pero sobre todo nos gusta a nosotros y estar ahí sentado, poder cantar matizando... hay mucho espacio acústico, no hay batería, no hay guitarras eléctricas, y eso le da un tono al evento chulísimo, muy emocionante y muy emotivo.

-La canción inédita que incluye, «Humo» es todo un canto a la vida.

-Más que un canto a la vida es un canto a uno de mis grandes amores, que es la vida. Es un tema con una letra potente y muy bonita, que habla de un momento en el que pensaba que la propia vida se me escapaba. Es el single que presenta el disco y que encima nos ha vuelto a meter en la radiofórmula, que hacía mucho que no sonábamos.

-¿La considera una de las mejores que has escrito hasta el momento?

-Como compositor, lo digo con humildad, pero entre las cinco mejores de las que he compuesto, seguro, junto con «Grita», «Agua», «La Flaca», y una que no es tan famosa, que es «Estamos prohibidos».

-En «Grita» decías que «la vida es un sueño» y en «Humo» mencionas que ya no crees que lo sea, ¿ha cambiado su forma de ver la vida por la enfermedad que arrastras?

-En aquel momento, cuando escribí el tema, sí, obviamente. Pero ahora vuelvo a pensar como pensaba. Me costó un poco el volver a meterme en la cabeza que la vida es un sueño, y los sueños, sueños son. Pero esa mañana en la que me levanté y vi que se me escapaba dije: «Joder, se me acabó el sueño».

-El amor es el sentimiento más presente en la mayoría de sus canciones, ¿en qué canción cree que ha plasmado mejor su idea sobre este sentimiento?

-¡En muchas! El amor es la gasolina de mi vida y un porcentaje altísimo de las canciones de Jarabe de Palo hablan de amor, ya sea fraternal, hacia tus amigos, familia, amadas... el amor es muy importante en mi vida. Y ojo, en la de todo el mundo en general, no hay nada que nos produzca más felicidad que sentirnos amados.

-En su libro, entre otros temas, hablas de tu enfermedad y del suicidio de tu madre, ¿fue un medio para desahogarse en cierta manera?

-No, ha sido un ejercicio en el que he procurado contar cosas que quería decir, que estaban en mi cabeza, y mostrar la parte más humana de ese tío que la gente ve en la televisión y en los escenarios. Detrás de cada rol hay una persona. Me pareció buena idea escribir sobre eso porque si algún día voy por la calle, alguien me pide una foto y no me la hago, porque no me apetece, que no se enfade, que no piense que soy un gilipollas por no hacerme fotos como si fuese copito de nieve. Había un trasfondo en el que pretendía mostrar un poco más de lo que soy.

-El 4 de junio actuará en Valladolid. ¿Qué diría a la gente para que se animase a asistir?

-Estoy especialmente contento porque volvemos con un espectáculo muy especial, que no tiene nada que ver con el Jarabe de Palo que la gente recuerda. Nos vamos a reír, y alguno llorará en algún momento. Pero te digo, es un evento que lo haremos ahora y nunca más.