La Diputación de Zamora contesta a Buenafuente con los «verdaderos motivos» de la llegada del AVE a Sanabria

La Diputación de Zamora ha contestado a las críticas del humorista Andreu Buenafuente en uno de sus monólogos a la parada del AVE en la localidad de Otero de Sanabria, que es la más pequeña en contar con una instalación de estas características, mediante un vídeo en el que explica los «verdaderos motivos» de la existencia de ese apeadero en el municipio de unos 30 habitantes.

«El censo de esta localidad lo hacen con un selfie», aseguró Buenafuente entre sus comentarios sobre la localidad. «Construir la parada del AVE va a costar cuatro millones de euros, con esa densidad de población se ve que hacía falta», añadió el humorista.

En la feria de turismo Fitur de Madrid, la presidenta de la institución provincial, Mayte Martín, aprovechó la presentación de varias iniciativas, entre ellas la denominada «Sanabria, parada natural», y de los datos de turismo de la provincia para referirse a este asunto.

Así, Mayte Martín cargó contra aquellos «que arremeten» contra la estación de Otero de Sanabria. «Pedimos el máximo respeto posible. Hemos mantenido el silencio hasta ahora, pero el momento ha llegado en Fitur», expuso, informa Ical.

Recriminó la actuación de un conocido cómico nacional, al que prefirió referirse como A.B. sin desvelar su nombre, quien en una de sus actuaciones «ridiculizó la elección de la estación en Otero», una declaración que «trató injustamente a los zamoranos».

«No es bueno hacer reír a costa de otros. Esta gracieta no conoce el humor y su ignorancia no puede servir para ridiculizar a alguien, por muy pocos que seamos», profirió.

Al parecer, el monólogo del humorista concluía, según la presidenta, con la frase «¿Cuál es el verdadero motivo por el que ponen esa estación?», a la que la presidenta respondió con la proyección del vídeo promocional que explica que Sanabria es la única parada del AVE situada en una Reserva de la Biosfera reconocida por la UNESCO.

«Permitidme este pequeño desahogo porque esto nos ha afectado a todos los zamoranos», concluyó.

Ya durante la tarde el cómico Andreu Buenafuente aceptó por Twitter el reto que le lanzó públicamente la presidenta de la Diputación de Zamora para acercarse a conocer con detalle la provincia. «Acepto la invitación!!! Allí estaré. Gracias», aseguró el humorista en la red social.

«Después de esa metedura de pata, que mucha gente consideró una falta de respeto, me parece lo más adecuado que Buenafuente venga a Zamora y conozca Sanabria y la provincia. Yo misma me he ofrecido a hacerle de cicerone», comentó Martín Pozo, en declaraciones a la agencia Ical.