Dimite toda la Corporación de un pueblo de Palencia por el «malestar» tras la reincorporación de la secretaria

Los siete miembros de la corporación municipal del Ayuntamiento de Lantadilla (Palencia) han dimitido en bloque como protesta por la reincorporación de la secretaria del Ayuntamiento tras la anulación de la sanción disciplinaria que se le había impuesto y que la había obligado a dejar su puesto de trabajo.

La Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas suspendió de sus funciones durante dos años a la secretaria-interventora del ayuntamiento de Lantadilla, María Teresa Romero, por incumplir sus funciones en el consistorio de este pequeño pueblo de Palencia que no llega a los 500 habitantes, han informado fuentes de la plataforma creada para pedir el cese de la secretaria, informa Efe.

Sin embargo el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid anuló la sanción que le impuso el Ministerio, de forma que la secretaria se reincorporo al puesto este mes de enero. Como consecuencia, toda la corporación municipal, formada por cinco concejales del PP y dos del PSOE, y encabezada por la alcaldesa Ana María Escudero, ha decidido presentar este viernes mismo su dimisión en bloque, según han precisado en un comunicado remitido por la plataforma vecinal creada en 2015 para lograr el cese de la secretaria.

Han asegurado que la corporación municipal se ha visto «forzada» a dimitir a causa del «malestar, la incomprensión y el retroceso en el trabajo» que ha generado la reciente anulación de la sanción disciplinaria que impuso el Ministerio a la secretaria por «falta muy grave». Han recordado que la sanción se justificaba en «el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas».

Los concejales dimitidos y los miembros de la plataforma vecinal consideran que la sentencia que anula esta sanción es «objetivamente injusta, arbitraria e incoherente con los hechos que se presentan» porque hay pruebas suficientes que demuestran que la secretaria es merecedora de la sanción impuesta.

El movimiento vecinal de Lantadilla espera que el recurso de apelación, interpuesto por el Ayuntamiento, esté bien argumentado y documentado y que «la cordura se imponga» porque considera «aberrante» que toda una corporación, elegida con los votos de la ciudadanía, tenga que dimitir.

El Ministerio la había suspendido durante dos años por no comunicar a Hacienda las liquidaciones de los ejercicios presupuestarios 2011 a 2013, ambos inclusive, por no rendir cuentas al Consejo de Cuentas de Castilla y León en 2011, 2012 y 2013, y por no remitir los presupuestos anuales al órgano competente de la Comunidad en los años 2012, 2013 y 2014.

La secretaria llevaba 20 años en el cargo y había sido denunciada de forma reiterada por la alcaldesa de la localidad y la plataforma vecinal, que llegó a pedir ayuda al Procurador del Común, al Defensor del Pueblo, al Colegio de Secretarios, al Ayuntamiento de Palencia, a la Diputación provincial, a la Delegación de la Junta, a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio de Hacienda, y se concentró en Palencia y Madrid para pedir una solución.