«Hoy es difícil ver una boca con muchas caries»

Hace unos días participó en el Congreso nacional e internacional de Implantología, celebrado en León, como presidente de la Asociación Europea de Ostointegración, ¿cómo fue esta experiencia?

Ir a León es siempre un placer. Yo soy asturiano y me siento como en casa. La Sociedad Española de Implantes (SEI) es una de las sociedades decanas de la Odontología española y me han tratado muy bien, tanto el presidente del Congreso, José Luis Martín Villa, como el doctor Marino del Canto, como el presidente de la SEI, el doctor Bowen. Me he sentido muy acogido y he estado muy cómodo.

Esta cita reunió a cerca de 800 profesionales que debatieron sobre las nuevas técnicas, materiales y avances en materia de implantología dental, ¿es importante que se celebren eventos como este que ponen experiencias en común y sirven para dar a conocer el trabajo que se lleva a cabo?

Claro. Hay que tener en cuenta que la ciencia se genera a nivel internacional, se genera en inglés, se comunica en publicaciones internacionales y en congresos internacionales de gran tamaño, pero no se difunde al dentista, y si no se difunde al dentista general, no llega al paciente. Esa labor de difusión la hacen los congresos nacionales, que integran a lo largo de toda España en diferentes ciudades, en diferentes años, una labor que hace que el dentista aprenda técnicas nuevas, que acceda a ellas.

Su ponencia llevaba por título «Mínima invasión en la implantología actual», ¿se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años?

Es un campo en el que llevamos trabajando unos 15 años y que al principio era más difícil de transmitir porque estaba como un poco fuera de moda. Pero la medicina avanza mucho y todo el mundo, tanto profesionales como pacientes, entiende que hacer una intervención sin incisiones, sin cortar y sin coser con puntos, o con menos incisiones, es mucho mejor, tiene una mejor estética y un mejor postoperatorio.

¿Hacia dónde deberían ir dirigidos los siguientes pasos, y qué sigue siendo necesario mejorar?

Hay dos grandes líneas de desarrollo. Una es la tecnológica y la otra la biológica. En la tecnológica existe un desarrollo exponencial que ya vemos en nuestro día a día. Ahora es una herramienta de estudio, consumo, diagnóstico de pacientes, intervención y fabricación de prótesis. En el campo biológico está todo el tema de las células madre, la regeneración. Una de nuestras tareas pendientes es conseguir reconstruir otros tejidos, porque hoy lo hacemos, pero con dificultad, mucho esfuerzo y con varias intervenciones quirúrgicas. Retos Una de las tareas pendientes es conseguir reconstruir otros tejidos y reducir el esfuerzo para hacerlo

Los tratamientos, las intervenciones, avanzan pero, ¿ha mejorado también la salud bucodental de la gente?

Mucho. Tanto el dentista, que hace una gran labor de educación; como las escuelas, que hacen un trabajo importante de sensibilización; como la publicidad, que es masiva, han cambiado el perfil higiénico preventivo de la población española. Es fácil que ahora no veas pacientes con muchas caries, cuando antes veías muchas caries y bocas en muy mal estado.

En un área de actividad en continua evolución ¿resulta imprescindible no dejar de formarse nunca?

Por supuesto, la formación es importantísima. En este mundo tan cambiante cada seis meses tienes ideas nuevas sobre cómo realizar intervenciones, y no se trata de un cambio radical pero sí de una mejoría continuada.

¿Cree que los ciudadanos se fijan más en el precio que en la calidad a la hora de acudir al dentista?

Yo creo que no. Creo que los ciudadanos sensatos buscan la calidad porque saben que es lo que dura más tiempo. Aquí no hablamos de comprar un abrigo, hablamos de salud y en un tratamiento, en este caso de implantes con complicaciones, no se puede jugar una vez a lo barato y luego si sale mal a lo caro.

En el mes de octubre tendrá lugar un gran congreso en Madrid organizado por la Asociación Europea de Ostointegración que preside, ¿cuáles serán sus principales novedades?

Es un congreso de 5.000 congresistas, 8.000 personas, más de 100 conferenciantes, más de 1.000 comunicaciones científicas … Va a revisar los últimos 25 años de ostointegración, de implantología dental. Es un congreso autocrítico. Tenemos una parte, un 30 por ciento, dedicado a los aspectos reconstructivos y estéticos, a cómo hacer prótesis e implantes más bonitos, más naturales. Ademas, habrá varias sesiones sobre el tratamiento de la periimplantitis y tenemos por primera vez una sesión en rechazamiento de casos con implantes. Tenemos ya pacientes que llevan 25 y 30 años con ellos y que empiezan a perder dientes, algún implantes... El escenario es distinto, algunos van a mantenerse, otros no, y hay que decidir cómo rehaces el caso de nuevo, lo que puede ser muy interesante.