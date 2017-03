De la Hoz dice que la «continuidad de nombres» no evita «renovar ideas»

«La continuidad de algunos nombres en absoluto significa que no haya renovación de ideas». El procurador popular y responsable del comité organizador del próximo congreso regional del PP, Raúl de la Hoz, garantizó que el próximo 1 de abril saldrá de esta cita un partido distinto. Así, al margen de si la cabeza al frente de la formación en la Comunidad sigue siendo o no Juan Vicente Herrera, que aún mantiene la incógnita sobre su futuro, aseguró que la formación estrenará novedades de acuerdo a las propuestas políticas que se pondrán encima de la mesa.

Así, alegó De la Hoz, que «renovación va a haber en todo caso» a partir de las ponencias y que lo «más importante» serán los nuevos planteamientos ideológicos, y los cambios en los programas y en la estructura organizativa, lo cual contribuirá a definir «el PP que se tendrá que presentar a las elecciones 2019». Y es que, a su juicio, «cuando llega un congreso debemos de plantear no sólo las personas sino también los programas con los que vamos a concurrir a las próximas elecciones. La meta está, efectivamente, en el año 2019», y en «convencer de que voten de nuevo al PP y renovemos mayorías», expuso en la tertulia política de Cope y ABC.

En este escenario, el responsable del comité organizador enmarca en los cambios que se emprenderán, algunos destinados a enmendar «errores». Entre ellos, que «quizás» en el PP se ha estado en los últimos tiempos «muy preocupados de las instituciones» que estaban gobernando «y algo menos del ciudadano de forma directa». «Si todo fuese perfecto ni harían falta congresos. No somos perfectos. Cometemos errores», reconoció. De ahí que para el futuro se hayan marcado la meta de mejorar en cercanía con la sociedad, «sirviendo de correa de transmisión entre los anhelos de los castellano y leoneses y las instituciones».

«Desgraciadamente a veces el debate de los nombres supera al de las ideas y es un error»

De la Hoz trató de dar una mayor relevancia a estas cuestiones programáticas o ideológicas que en este y otros momentos pasan a un segundo plano cuando la duda del liderazgo planea sobre un partido político. «Desgraciadamente a veces el debate de los nombres supera al de las ideas y es un error».

Respecto a ese debate de nombres, aseguró que «si Herrera da el paso, estaremos todos detrás de él, y si decide no presentarse, el PP tendrá capacidad más que suficiente como para sustituirle». En esta línea, marcó sus prioridades: «Está en su mejor momento político y sería muy bueno para todos que siguiera como presidente, pero si no lo hiciera, no sólo la generación mía, sino las que vienen por delante, absolutamente estaríamos dispuestos a suceder a la estructura actual».