El cambio de modelo productivo, la implantación de los cupos en la producción agrícola, aceptados con la entrada en la UE, y otros factores han acelerado la despoblación del medio rural, que afecta a Castilla y León, la comunidad más envejecida y en regresión. Se pierden habitantes en el cómputo general y 25.000 todos los años en el campo, hasta el extremo que las nueve provincias igualan en la segunda década del siglo XXI, la población rural de comienzos del anterior siglo. La Junta alertó sobre este problema hace tiempo y ha intentado frenarlo con comisiones, observatorios, la Agenda de la Población 2010-2020, acuerdos entre partidos que no fructifican, etcétera. El resultado ha sido desolador y las palabras del Vicepresidente, «no está escrito que sea una competencia de la autonomías», suenan a derrota.

Hoy se reúnen los presidentes de las comunidades autónomas y sobre la mesa estará la financiación de las regiones más despobladas. Está bien que el presidente consiga la no penalización a Castilla y León por el decremento de población. Sin embargo, los logros que pueda conseguir no deberían ocultar la realidad: cuidados paliativos (conseguir recursos para no cerrar los servicios sociales en el campo), más no remedios para voltear una realidad y cambiarla con el paso de una generación. ¿Existen soluciones? No está claro, pero la acumulación de fracasos aconsejan cambios. Quizás de Santiago Juárez tenga razón (las competencias no residen en las autonomías), pero si hay que mirar al Estado para solucionar problemas tan próximos, ¿este no deberá asumir competencias transferidas?; o acaso se necesitan personas con otras competencias que remplacen a los expertos que durante una década no han atinado con la tecla.